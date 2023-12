El rifirrafe viral entre las cantantes Chanel y Barei: "No le gusto, pero le mando besos"

La cantante Chanel ha acusado a una de sus compañeras de profesión de haber vertido críticas sobre ella en varias entrevistas. "A Barei no le gusto", ha sentenciado sobre la que fuera representante de España en Eurovisión en 2016. La intérprete de SloMo fue una de las protagonistas del certamen en 2022 que finalmente ganó Ucrania, logrando un espléndido tercer puesto que supo a victoria después de poner en escena una coreografía que ya forma parte de la historia.

No obstante, la elección de Chanel no estuvo exenta de polémica en la final del Benidorm Fest que la coronó como candidata tras recabar más votos que Tanxugueiras y Rigoberta Bandini, generándose un fenómeno a su alrededor que en algunos casos llegó a ser censurable por el odio que llegaron a volcar sobre su persona. Barei no está en este grupo, puesto que la cantante de Say Yay! opinó sobre ello, pero con mucho respeto, en una entrevista con Malbert en el programa La Red Room en abril de 2022.

"No era mi favorita, la verdad, no lo voy a negar. A mí me gustaba la de Rigoberta. Me encantaba y, aparte, siendo madre, imagínate. Me tocaba mucho la fibra", decía, discrepando desde la tolerancia y reconociendo que "SloMo como letra, como tal, no es algo que a mí me guste ni me inspire nada; pero entiendo que es muy pegadiza, muy bailable, que ella lo hace muy bien. Cantar y bailar así, a la vez, hay que valer para hacerlo".

No le gusto

De vuelta a diciembre de 2023, Chanel ha estado en Poco se habla, el pódcast de Xuso Jones y Briten, y ha sido aquí donde se ha sincerado. Mientras el cantante y presentador murciano recordaba que él había quedado segundo en 2016 en el programa Destino Eurovisión y la de Say Yay! fue quien ganó, se pudo escuchar un sorpresivo "a Barei no le gusto". Ahondó después, a preguntas del conductor, en que "vi entrevistas de Barei y no le gusto; pero le envío un beso":

perdón y este beef? qué me he perdido?! 😳 pic.twitter.com/hk4VlL2OmF — d🖤nn. (@itsallaboutdann) December 18, 2023

La mayoría de tuiteros se han mostrado un poco perplejos con la acusación de Chanel, recordando que Barei la animó en sus redes sociales de cara a la final de Eurovisión de 2022. Otros, más chanelistas, la han acusado de "falsa" por haber criticado la letra de SloMo y después borrar sus palabras. Vamos, que hay opiniones para todos los gustos:

Dijo que no le gustaba “SloMo”, pero



1) borró el post

2) felicitó a Chanel pic.twitter.com/tBo9mF1bSE — Visir (@eurovisir) December 18, 2023

ya hay que estar desempleada para buscar atención a costa de que barei dijese hace 2 años que no era su favorita del beniñorda https://t.co/uGwT4taJXQ pic.twitter.com/nvBkb9dIhp — capitán pescanova🧨 (@rxaul7) December 18, 2023

Que pesada. 😂

Barei simplemente dijo que no le gustaba la letra. Pero que ella es magnifica y que canta muy bien. Fué la entrevista con el insoportable de Malbert y Laura del euroté. Pero todo muy respetuoso. — Luis Manuel (@louisvzla) December 18, 2023

Barei criticó la letra de Slomo luego borró y la felicitó

UNA FALSA — joana pela pela (@JoanaPela) December 18, 2023

Sin duda, una polémica acusación.

