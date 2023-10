Por qué Chanel Terrero no puede bailar la coreografía de 'SloMo' en sus espectáculos y conciertos

La cantante de origen cubano Chanel Terrero fue la ganadora de la primera edición del Benidorm Fest con el tema SloMo. Su victoria estuvo salpicada por la polémica, pero lo cierto es que en el Festival de Eurovisión logró una magnífica tercera posición, que significaba el mejor puesto de España en el concurso musical desde 1995.

Ese tema que le dio la popularidad y la puso en el panorama musical español, sin embargo, no lo está interpretando en sus últimos conciertos, y es algo que resulta impactante para sus seguidores. Y, cuando lo hace, no lo entona llevando a cabo la coreografía de Kyle Hanagami con la que se metió a Europa en el bolsillo, siendo solo superada en puntos por Ucrania y Reino Unido.

Hasta el momento, Chanel cantó SloMo por última vez en Israel, junto a la también eurovisiva Noa Kirel. Entonces sorprendió con unos pasos de baile que no son los que vimos aquel año en Turín, y que han sido imitado una y otra vez en televisión. Unos días después volvió a cantar en Zaragoza, y en ese recital ni siquiera incluyó SloMo.

[Chanel Terrero pide ayuda a los psicólogos desde ‘El Hormiguero’ por su miedo a morir ahogada: "Tengo un trauma"]

Sus seguidores no entendían este comportamiento, y ella respondió un mensaje en redes sociales en el que apuntaba que “hay muchas cosas que no sabéis”, sin entrar en detalles de lo que sucede. Eso provocó que se pusiese sobre la mesa algún tipo de conflicto con el coreógrafo afincado en Los Ángeles, como que pueda tener que pagarle derechos por llevar a cabo el baile.

Abraham Mateo, quien canta con Chanel el tema Clavaito, ha arrojado un poco más de luz sobre qué podría estar sucediendo. En concreto, ha hablado para el programa Socialité de Telecinco, y allí apunta que “Chanel es mi hermana, de corazón. SloMo es una canción que a ella le ha marcado un antes y un después en su carrera. Me sabe muy mal por ella que al final no pueda hacerla en directo. Espero que las cosas se solucionen pronto, yo le voy a dar ánimos a ella y voy a estar llamándola y voy a apoyarla mucho”. De esta manera, el andaluz estaría confirmado lo que es un secreto a voces, y es que el dejar fuera del listado de canciones SloMo no es una decisión personal.

Hay que recordar que el hit SloMo vio la luz en diciembre de 2021 con el ello BMG Spain, y casi un año después, Chanel fichó con Sony. Eso podría provocar que no se incluya en su álbum, que todavía no tiene fecha de lanzamiento, el que fue su primer éxito.

Sigue los temas que te interesan