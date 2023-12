Marta Peñate revela lo que le ha ocurrido en la cara como consecuencia de su proceso de fecundación

Los televisivos Marta Peñate y Tony Spina están pasando por un proceso de fecundación para poder ser padres y la influencer ha querido compartir con sus seguidores su preocupación por uno de los efectos de la hormonación a la que se está sometiendo. La pareja comenzó el pasado mes de octubre y cada vez están más cerca de conseguir el deseado embarazo, después de unas duras semanas que solo aquellas mujeres que han pasado por una experiencia de este tipo pueden entender.

Ambos han pasado este verano por el programa Vaya vacaciones de Mediaset, pero los dos son conocidos por otros pasos televisivos. Tony Spina, por su parte, se hizo famoso en Mujeres Hombres y Viceversa, concursando en Supervivientes en el año 2014 y en 2018 en GH VIP, entre otros como La casa fuerte, en 2020, donde conoció a la canaria. Marta Peñate se dio a conocer en Gran Hermano 16 y después acudió con su novio de aquel momento, Lester, a La Isla de las Tentaciones 2.

Ambos convivieron en Solos, el reality de Mitele Plus y en 2022, Peñate estuvo a punto de ganar Supervivientes. Ha sido este año cuando decidieron embarcarse en el proyecto de la paternidad y en octubre comenzó a hormonarse, un proceso que empezó a retratar en redes el italiano, dejando patente el nerviosismo de su pareja antes de ponerse la primera inyección. "Me hace ilusión, ya que lo estoy sufriendo tanto", confesaba ella, que se decantó por acudir a una clínica privada por la lista de espera que había en la Seguridad Social.

"No se me han quitado"

A mediados de noviembre, después de completar su tratamiento de estimulación ovárica con el que le han conseguido extraer nueve óvulos, Peñate se sometió a una operación para la extirpación de las trompas de Falopio y días después ha empezado a sufrir otros efectos secundarios del proceso. Ha querido contarlo a través de las historias de Instagram, enseñando su rostro lleno de pequeños granos: "No sé si lo veis, pero cuando me empecé a hormonar para tener hijos, me salieron estos granitos que no se me han quitado y nunca había tenido", ha escrito:

Se trata de una de las reacciones habituales del tratamiento de estimulación ovárica, como lo son la hinchazón del abdomen y la pelvis, los síntomas intestinales (diarrea, vómitos, estreñimiento o gases), molestias mamarias, sofocos, cambios de humor, cansancio o irritabilidad. También se registran en las mujeres que se someten a ello dolores de cabeza, migrañas, reacciones alérgicas o estas pequeñas erupciones en la piel. Marta Peñate ha dicho sobre esto que le está generando malestar y concluía con un "fatal, no aguanto más".

Más tarde, ha acudido a hacerse un tratamiento en el rostro y ya le han explicado también que se trataba de un efecto secundario dentro de la normalidad, así que se ha quedado mucho más tranquila.

