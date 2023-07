Quiénes son Tony Spina y Marta Peñate, concursantes de ‘Vaya vacaciones’ en Telecinco

El nuevo formato de Telecinco Vaya vacaciones, presentado por Luján Argüelles arranca este jueves. Y, como no podía ser de otra manera, Mediaset ha pescado entre sus habituales de realities para esta aventura, en la que volverán a ponerse a prueba ante las cámaras. Por esta razón, una de las parejas participantes será la formada por Tony Spina y Marta Peñate, quienes tienen un gran currículo en la pequeña pantalla.

Tony Spina se hizo conocido en Mujeres y hombres y viceversa, cuando quiso conquistar el corazón de Oriana en Telecinco. Empezaron una relación que se ha terminado convirtiendo en un auténtico reality, del que nos iban dando episodios a través de la televisión. Lo dejaron en varias ocasiones y volvieron a intentarlo cuando concursaron en realities chilenos de Chile como Amor a prueba o ¿Volverías con tu ex?

En 2014, Tony probó suerte en Supervivientes. Aguantó en la competición 33 días, y tuvo que salir por una lesión. Más tarde, en 2018, fue concursante de GH VIP, y allí le fue mejor; permaneció 77 días en la casa donde todo se ve y se oye, hasta que se convirtió en el décimo expulsado. Allí sintió una afinidad especial con Makoke, quien, curiosamente, también será participante de Vaya vacaciones. Y en 2020 le vimos concursar en La casa fuerte, el reality veraniego de Telecinco que tuvo dos ediciones. Allí concursó con Aurah Ruiz como pareja, aunque no existía ninguna clase de vínculo entre ellos. Fue en aquella competición donde conoció a Marta Peñate.

A Marta Peñate, por su parte, la conocimos en Gran Hermano 16. Allí conocimos también a su novio Lester, que la defendía en el plató, y con él participó en 2020 La isla de las tentaciones 2. “Estábamos anclados en la monotonía y había toxicidad en la relación. Fui para darme cuenta de muchas cosas porque, después de once años, no tenía mariposas, había confianza o no, y otras cosas”, explicaba ella sobre su participación.

La experiencia no fue satisfactoria, y terminaron rompiendo su relación. Luego ella siguió vinculada al universo de Mediaset y participó en la mencionada La casa fuerte 2, con Albert Álvarez de compañero, si bien no tenía ningún tipo de relación con el antaño tronista.

Allí conoció a Tony Spina, y no fue evidente que entre ellos había algo más hasta que convivieron en Solos, el reality de Mitele Plus. En 2022 concursó en Supervivientes, y estuvo muy cerca de llevarse la victoria; solo Alejandro Nieto quedó por delante, llevándose él los 200.000 euros de premio.

Necesitan vacaciones por



🌸Marta: “Antes de empezar el tratamiento para ser madre necesito descansar y aprovechar las últimas vacaciones de soltera y sin hijos”



🌸Tony: “El problema de Marta para tener hijos nos está estresando mucho"#VayaVacaciones 🏖 https://t.co/o99XSuYP3b pic.twitter.com/3bK7Wkj0Gd — Vaya vacaciones (@vayavacaciones) June 29, 2023

