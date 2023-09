El repugnante comentario de la madre de Oriana Marzoli a Marta Peñate en 'GH VIP': "Lo más bajuno"

De tal palo tal astilla. Cristina Marzoli, la madre de Oriana, demostró anoche en GH VIP: Límite 48 horas de quien saca su hija esas actitudes zafias que ha demostrado a lo largo de los años en los numerosos realities que ha participado. Y es que la progenitora de la concursante venezolana realizó uno de los comentarios más bajunos que se han escuchado en televisión en los últimos tiempos.

Todo ocurrió después de que el programa mostrara unas imágenes de Oriana llorando sin control por la necesidad de ver a su novio, Daniele Dal Moro. "No es normal que a los cuatro días de programa ya esté llorando de esa forma", dijo Peñate.

Unas palabras que no gustaron a Marzoli, que le respondió con un ataque de lo más repugnante. "Los argumentos de Marta me parecen... No voy a caer en esas tonterías. Tontería quizás es que yo te vea bailar con la música del plató en una situación tan delicada como la que estás viviendo", dijo la mujer en referencia a la reciente muerte de su suegro, el padre de Tony Spina.

['TardeAR' baja en su segundo día y pierde ante Sonsoles Ónega; 'GH VIP' cae por debajo del millón]

Fue entonces cuando Peñate estalló. "¡Esto es muy fuerte, eh, Marta!", dijo dirigiéndose a la presentadora. "Preocúpate un poquito más por la educación de tu hija. No te lo voy a consentir ni a ti ni a nadie. De tal palo tal astilla", añadía la exparticipante de La isla de las tentaciones, antes de empezar a llorar desconsoladamente.

"Mi novio me ha pedido que yo venga a aquí porque sabe que me encanta mi trabajo. Porque sabe que me encanta este formato. Y porque al padre de mi novio, que acaba de fallecer hace cuatro días, su máxima ilusión era verme en televisión porque le encantaba cómo lo hacía. Y usted no es nadie para hacerme ese comentario tan ruin. Esto va por mi suegro, para que lo sepas", se sinceraba Peñate.

Ante esta situación, Marta Flich pidió a Cristina que se disculpara con su compañera del debate. "Lo que acabas de hacer es lo más bajuno que he visto en televisión en los últimos tiempos", le dijo Peñate a la madre de Oriana, cuyas disculpas no convencieron a la canaria.

imaginate ser TAN cerda como para hacerle eso a Marta Peñate, la madre de Oriana se acaba de cargar su concurso #GHVIPLimite1 pic.twitter.com/qUWAZsbMXd — cerrejota 🧸 (@cerrejota) September 19, 2023

Sigue los temas que te interesan