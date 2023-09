¿Violencia en 'GH VIP'? El novio de Oriana Marzoli termina pateando las puertas de la casa al no poder verla

Oriana Marzoli no ha defraudado a la audiencia. Apenas cinco días después de entrar en la casa de GH VIP, la concursante ha activado el protocolo de abandono del reality porque echaba de menos a su novio, Daniele dal Moro. De ahí que desde la dirección del programa ofrecieran al italiano subir a la casa a ver a la joven.

Sin embargo, había truco. El programa se había reservado una sorpresa: Daniele solo podría visitar a Oriana si ésta aceptaba restar 12.000 euros al premio final del ganador del reality. "Quiero pensar que es una broma. Por favor, no me hagáis esto porque no aguanto. Me estoy agobiando", decía desconsolada.

"¡Me da igual los doce mil euros! ¡Los pondría yo por estar tres minutos con él!", gritaba la concursante. Sin embargo, aquello no era opción y la presentadora Marta Flich le daba unos minutos para pensar que decisión tomaba respecto a la oferta. La joven optaba por regresar a la casa para consultarlo con sus compañeros.

Oriana se calmó gracias a sus compañeros. Sin embargo, no consiguió que la dirección aceptase que ella pagase de su bolsillo el dinero por ver a su novio. Finalmente, consciente del alto precio, la venezolana no aceptó restar 12.000 euros al premio final. "Me han dicho que he sido súper valiente así que por lo menos que lo tengan en cuenta", decía mientras lloraba.

El programa no mostró la reacción de su novio. Sin embargo, los concursantes de la cueva contaron en el 24 horas que Daniele "estaba gritando como un loco, pateando la puerta y diciendo que iba a llamar a la policía".

También gracias al 24 horas los espectadores han sabido que Oriana sí habló con su novio a través de la puerta del confesionario cuando se suponía que ya estaba de camino al plató del programa. "¿Dónde estás? ¿Estás solo? Escúchame. No me odies por lo que he hecho porque no podía", gritaba la venezolana.

