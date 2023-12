Una argentina se viraliza al comparar a los hombres de Madrid con los de Barcelona: "Aquí son pijos"

Poner etiquetas es nuestra pasión y las redes sociales se convierten en los foros perfectos para generalizar sobre tal y cual cosa, mejor si de personas se trata. Sabemos que cuando metemos a un colectivo en el mismo saco estamos siendo injustos y poco precisos, pero es algo que hacemos constantemente. El tema que nos ocupa hoy son los hombres, más concretamente los que viven en Madrid y en Barcelona, puesto que son los de esas dos ciudades a los que ha comparado una tiktoker argentina generando polémica en TikTok.

Se trata de la actriz argentina Conifach, que lleva en España desde el pasado mes de abril, viviendo en Madrid. De hecho, en La Jungla la conocíamos este pasado verano cuando se quejaba de lo complicado que era encontrar un piso de alquiler en la capital, dando cuenta en sus vídeos de los lugares "carísimos y horribles" que iba viendo. Ahora la recibimos de nuevo, pero esta vez hablando de los hombres y defendiendo que si no se busca una relación de pareja y el objetivo es divertirse, recomienda coger un AVE a Barcelona.

"Si estáis solteras y estáis viviendo en Madrid. Amor, no era acá, era Barcelona", comienza el vídeo que se ha viralizado estos días aunque ya tiene unas cuantas semanas. Continúa explicando que "la situación de los hombres en España se puede clasificar en dos: en Madrid todo el mundo en pareja. Si no me creéis, salís a la calle y lo veis, todos de la mano, besados, agarrados" y añadiendo que "el estereotipo de hombres que hay acá, y esto es generalizando, obvio, son los que llaman pijos".

"Buena opción para sentar cabeza"

Explica que son "estereotipadamente perfectos, a mí en lo particular me aburren un poco, pero esto es un tema de gustos" y que suponen "buena opción si están buscando sentar cabeza". Sin embargo, incide en que "si estás buscando divertirte, reina, Barcelona es lo tuyo". Eso sí, advierte que "ojo con que te agarren vulnerable", avanzando que "en ese estado, tenéis que llamar al terapeuta dos veces por semana":

"Muchachas, ya saben, el viernes a las 18:00 en Atocha nos tomamos el AVE", concluye la tiktoker, a la que han dejado muchos comentarios como estos: "Es que Madrid es muy caro como para vivir solo", "y yo que vine al País Vasco es peor", "Barcelona te juro que no", "a lo mejor solo andas por el barrio de Salamanca", "tiempos difíciles para las solteras", "viví un año en Madrid y fue el mejor lugar para estar soltera, salir de fiesta y disfrutar de la vida", "¿Barcelona? Lo menos divertido que he pisado junto a Praga", "¿sentar cabeza en Madrid?", "Andalucía, chicas, Andalucía" o "sí, pero en Barcelona cero amigos". Para gustos, colores.

