Un camarero comparte el truco para saber si el café que te sirven es bueno: "Si ves eso, vete del bar"

Aunque los montajes de las redes sociales podrían adjudicársela hasta a Einstein, lo cierto es que no se sabe quién dijo aquello de que "la vida es demasiado corta como para tomar café del malo", pero tenía más razón que un santo. Cuando entramos a una cafetería no suele haber indicios de que vaya a ser de mejor o peor calidad, de ahí que muchas veces nos llevemos el chasco. Ahora, gracias a la generosidad de un hostelero, sabremos cómo diferenciar aquellos lugares en los que no merece la pena pedir ni un cortado.

Gonzalo, que en TikTok recibe el sobrenombre de Camarero TikToker y cuenta con más de 38.900 seguidores en la red social, ha explicado en uno de sus últimos vídeos "un tutorial muy interesante" que se le ocurrió porque "he estado viendo en muchos bares" algo que para él es imperdonable. Así, enfocando al vaporizador de la cafetera, por donde sale el vapor para calentar la leche, enseña que ha querido dejarlo sin limpiar para abordar el tema.

"Si ven en algún bar el vaporizador con leche calentada, recalentada... 20 veces; vete de ese bar porque seguramente el café no va a ser bueno para nada", aconseja. Reitera además que es fundamental tener una bayeta únicamente para limpiar el aparato y hacerlo en cada uso, evitando así que se pegue en el conducto: "Hay que tener siempre limpia tu cafetera, lo contrario habla muy mal del negocio y evidentemente el café va a salir siempre malo", insiste.

"Me voy del bar"

De hecho, demuestra cómo después de unas horas sin limpiar, cuesta muchísimo sacar la leche pegada: "Imagínate cuando lo dejas dos o tres días", sostiene, repitiendo que él se suele fijar en este detalle y no se lo piensa dos veces cuando no está como aconseja: "Me voy del bar". "Cuando está limpio, al final el resultado va a ser un buen café porque es muy importante a la hora de servir", finaliza.

"Tenerlo impecable y un trapito aparte solo para eso, soy de las que me gusta poner un café como si fuera para mí, bien rico y bueno", "Gonzalo, toda la razón, hay que tener un paño exclusivo para el vaporizador y una bayeta para limpiar la bandeja de la cafetera" y "tal cual, tienes toda la razón, compañero" son solo algunos de los comentarios que otros profesionales de la hostelería han dejado en el vídeo viral.

