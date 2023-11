La denuncia viral por una hamburguesa de Goiko llena de moho: "Parecía culpa nuestra"

En los últimos años Goiko se ha convertido en un habitual para los amantes de las hamburguesas. Su balance entre calidad y precio sumado a sus promociones, como la de pasado septiembre regalando sus 'burgers', han asentado esta franquicia en España.

Se pueden comprar incluso en el supermercado, con un buen precio que deja en manos del cliente prepararla en casa y hacerla al gusto de cada uno. Todo un éxito para la compañía fundada en 2013 por Andoni Goikoechea, que también reparte a domicilio.

Goikoechea llegó a declarar para este periódico que estaban "viviendo del éxito" y que no iban "a morir de él". Pero a medida que se crece y se abren nuevos locales se complica mantener la calidad en todos sus productos y restaurantes. En uno de ellos, de hecho, una usuaria ha lamentado los problemas que ha tenido con un pedido.

"No iba a publicar esto"

Se trata de @EvaVilla98, de La Rioja, que ha publicado unas fotos de la hamburguesa junto a un mensaje en el que afirma que su idea inicial era no publicar el tuit, pero que el día anterior les habían tratado con mucha "prepotencia" y eso les hizo cambiar de idea.

Fruto de ese trato, según ella, dio la impresión de que "la culpa" de que la hamburguesa tuviera moho era de los clientes. En el tuit, que acompaña de tres emoticones representando a una persona vomitando, cita al Ministerio de Sandiad, Facua, OCU y medios locales.

No iba a publicar esto, pero ayer nos trataron con una prepotencia que parecía que la culpa de que la HAMBURGUESA de @goiko TENDRÍA MOHO era nuestra 🤢🤢🤢

@sanidadgob @consumidores @lariojacom @NueveCuatroUno @Rioja2 pic.twitter.com/foP8TnGH21 — 𝖘𝖚𝖇𝖛𝖊𝖗𝖘𝖎𝖛𝖆, 🥀 (@EvaVilla98) November 19, 2023

El tuit, que ilustra con dos imágenes, ha alcanzado 671,300 reproducciones, con más de 5.000 "me gusta".

[Vicio vuelve a retar a Goiko: cerrará con 20 M€ en su segundo año y prevé abrir 17 locales en 2023]

En una de las respuestas, afirma que pidió una hoja de reclamaciones: "Puse hoja de reclamaciones porque no sabía tampoco que más hacer ni a dónde llamar, pero ellos ni me firmaron la hoja ni nada, solo me dieron una copia, entonces no sé si tengo que ir a la comisaría o como.

Puse hoja de reclamaciones porque no sabía tampoco que más hacer ni a dónde llamar, pero ellos ni me firmaron la hoja ni nada, solo me dieron una copia, entonces no sé si tengo que ir a la comisaría o como — 𝖘𝖚𝖇𝖛𝖊𝖗𝖘𝖎𝖛𝖆, 🥀 (@EvaVilla98) November 19, 2023

Otros usuarios han respondido con quejas o problemas similares. "Hace menos de un mes, mis amigos y yo nos intoxicamos en uno de sus restaurantes. Acabamos en urgencias", afirma uno.

En general, muchos usuarios lamentan el bajón que ha tenido la compañía recientemente, entre bromas sobre la falta de proteína y referencias a que era la "hamburguesa "trufada".

Hace menos de un mes, mis amigos y yo nos intoxicamos en uno de sus restaurantes 😅 Acabamos en urgencias — 🐝 Cris (@JoannePopGaga) November 19, 2023

"Hace meses me pasó a domicilio y me parece muy fuerte que siga pasando, Lo mío era solo una manchita y me devolvieron el dinero porque lo solicité en la app que me lo envió pero es que...", explica otra.

Varios usuarios dicen que nunca habían probado Goiko y que ahora se han decidido a no volver, además de darle recomendaciones en relación con las medidas legales pertinentes.

Hace mesesme pasó a domicilio y me parece muy fuerte que siga pasando☠️

Lo mio era solo una manchita y me devolvieron el dinero porque lo solicité en la app que me lo envió pero es que🤡 https://t.co/pZGE7hEEIR — クララ | Clara🍂 (@_laxarc_) November 19, 2023

Sigue los temas que te interesan