Zascas a Echenique por su 'pataleta' tras quedarse Podemos sin ministerio: "Con vuestro voto"

Con el nombramiento del nuevo Consejo de Ministros, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han constatado la salida de Podemos del Gobierno. La crónica de una muerte que ya se había deslizado en la elaboración de las propias listas electoral que confluyeron en Sumar, consiguiendo arrinconar a los activos podemitas a los que finalmente se les ha dado la puntilla. No obstante, no por esperado ha quedado este asunto exento de polémica, sino más bien lo contrario, y figuras como la del exportavoz de los morados, Pablo Echenique, han querido trasladar su descontento.

El Gobierno que Sánchez ha presentado este lunes es de continuidad y los cambios son pocos, de hecho, han venido principalmente por la cuota de Sumar, que ve renovadas todas sus carteras a excepción de la propia Díaz, que continúa como vicepresidenta y con las competencias en Trabajo. Ione Belarra, Alberto Garzón y Joan Subirats han desaparecido de la ecuación ministerial, como lo ha hecho finalmente Irene Montero, quedando Igualdad en manos del PSOE con Ana Redondo como nueva ministra.

La formación morada, que lleva semanas poniendo a funcionar su engranaje informativo sin aceptar la derrota política que ellos mismos no calcularon al haber cedido su espacio, este lunes intensificaba sus mensajes y Echenique ha sido uno de los más explícitos. El exportavoz en el Congreso de los Diputados en la anterior legislatura ha señalado directamente a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz por haber "expulsado oficialmente" a los morados de "un Gobierno que no existiría si no fuese por Podemos":

Hoy es el día en el que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz expulsan oficialmente a Podemos de un gobierno que no existiría si no fuese por Podemos.



Pero la operación la llevan diseñando y trabajando juntos —con la inestimable ayuda del poder medático— desde hace más de dos años. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) November 20, 2023

"Pero la operación la llevan diseñando y trabajando juntos ―con la inestimable ayuda del poder mediático― desde hace más de dos años", ha añadido Echenique, refiriéndose seguramente al ascenso de Díaz como vicepresidenta tras la renuncia de Pablo Iglesias en 2021 para presentarse como candidato a la Asamblea de Madrid. A sabiendas de que el exportavoz comparte con Gabriel Rufián la facilidad para ponerse en la diana de los zascas y obviando que los votos morados fueron favorables a la investidura de Sánchez y que el propio líder podemita colocó a la ministra de Trabajo como sucesora, ha propiciado que las réplicas no hayan cesado en la red social X:

Con vuestros votos a favor 🤣 — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) November 20, 2023

Han votado a favor de investir a Sánchez los cinco diputados de Podemos?

-con la inestimable ayuda del poder mediático y de Pablo Iglesias- — Marta de Pedro 🇪🇸 (@Martadpp) November 20, 2023

Menudos líos que tenéis entre vosotros. No necesitáis enemigos fuera. — JORGE GOMEZ (@Yuri_HSI) November 20, 2023

Echenique que os han utilizado y os habeis dejado — Gloria (@gloriamrufete) November 20, 2023

La pataleta de Echenique no ha quedado en un solo tuit, sino que ha cargado con sucesivos mensajes, dedicados en su mayoría a la exministra Carmen Calvo. Ha asegurado que "nos intentó comprar a Ione Belarra y a mí con dos ministerios para que aceptásemos un acuerdo de gobierno en el que Podemos quedase subordinado al PSOE" y la ha acusado de falsificar un documento "que yo le había mandado en plenas negociaciones en 2019, lo envió a Cadena SER y luego la pillaron porque no había borrado los metadatos". Además, ha lamentado que esta "operación de expulsión" de los morados "ejecutada por Sánchez y Díaz" ha sido posible por la "gasolina de ciertos actores mediáticos que han transitado con facilidad del odio a Podemos a la militancia PSOE-Sumar".

