La lluvia de zascas a Pablo Echenique por su ‘jeroglífico’ anti-OTAN: “Es muy sencillo...”

La actualidad informativa pasa irremediablemente por la cumbre de la OTAN que se está celebrando en Madrid, sobre todo después del encuentro entre Pedro Sánchez y Joe Biden que compromete la llegada de más presencia norteamericana en la base naval de Rota, un extremo que no acaba de convencer a sus principales socios de gobierno. Anticipándose a las discrepancias, el presidente del Ejecutivo ha dicho este miércoles que está “convencido” de que Unidas Podemos apoyará el acuerdo alcanzado con Estados Unidos.

Los dos destructores que se instalarán en la localidad andaluza se sumarían a los cuatro que ya están fondeados allí, ha especificado Sánchez en una entrevista en la Cadena SER, pidiendo una “reflexión” a Podemos sobre su oposición a la existencia de la OTAN y a la presencia de España en la Alianza Atlántica. De hecho, el presidente da por supuesto que los movimientos en la base gaditana contarán con la aprobación del Congreso de los Diputados en las próximas semanas.

Sin dar por hecho el respaldo del PP, pero barajando esa posibilidad, Pedro Sánchez sí desea que “a la izquierda del PSOE me gustaría que hiciéramos una reflexión”, defendiendo que “la OTAN no es expansionista ni imperialista” como sí lo es Putin y valorando que Occidente debe “garantizar” su “seguridad y defensa” a la vez que amplía “sus capacidades no de ataque, sino de disuasión”. Debemos anticipar las amenazas y poner en marcha estrategias que nos permitan responder en caso de que se produzca cualquier tipo de desafío”, ha concluido.

[Sánchez la vuelve a liar en el besamanos con los Reyes: de querer quedarse a no esperar ni la foto]

Echenique sin palabras

Pocas horas después de las declaraciones de Sánchez en la SER, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados ha querido pronunciarse sobre el tema de un modo poco convencional. Si bien el partido todavía no ha querido valorar formalmente el encuentro de Sánchez y Biden, Pablo Echenique sí se ha posicionado en contra de la OTAN y la inversión en gasto militar con una viñeta muy fácil de interpretar:

Aunque en esta ocasión Echenique no haya escrito ni una sola palabra, sus detractores sí han cumplido con los zascas que religiosamente le dedican como réplica a la mayoría de sus tuits y estos son algunos de los más aplaudidos del día:

Yo también sé jugar a eso pic.twitter.com/LMmGxvhBYf — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) June 29, 2022

Tampoco va a sanidad y educación lo que se gasta en esto y sus secretarios de estado, asesores, y caraduras diversos. pic.twitter.com/GSqaXoQNQy — InesLorenzo?￰゚ヌᆰ? (@InesLorenzo) June 29, 2022

Pasa lo mismo con tu sueldo — Ignatius J. Reilly ?￰゚ヌᆭ? (@erlik) June 29, 2022

Comentario curioso viniendo de una tanqueta — KiIgore (@estasdenunciado) June 29, 2022

Y tanto que es sencillo de entender, lumbrera pic.twitter.com/9EON39gZlL — pepechin (@pepechin_) June 29, 2022

Y tanto.



El Gobierno se gasta:

•20.000 Millones € en políticas de “Igualdad” de aquí a 2025.

•Bono joven: 200 Millones €

•Bono “cultural”: 210 Millones €

•Netflix en catalán: 10,5 Millones €

•800 asesores en el Gobierno: 61,7 Millones €



El Gobierno recorta: pic.twitter.com/5dBB2Z4r4u — Mar Díaz (@MarDGamero) June 29, 2022

Cobras ciento veintiséis mil quinientos ochenta y dos con sesenta y ocho euros al año — BRIOCHE (@BrioEnfurecida) June 29, 2022

Si no gastas en ésto // igual te quedas con ésto. pic.twitter.com/KfZQsZQ1c1 — ?_Kaperu_? (@_Kaperuzita_) June 29, 2022

¿Lo que se gasta en qué? pic.twitter.com/VK0VfnGohr — Benita dos Carallos ? (@criaturina) June 29, 2022

Es muy sencillo de entender. pic.twitter.com/C0j30y0Rme — Puigmelont (@puigmelont) June 29, 2022

Si a la demagogia cualquiera puede jugar, don Pablo. pic.twitter.com/tQpuLish22 — Fran Rumbo ? (@rumbopropio) June 29, 2022

A pesar del repaso, Echenique ha vuelto a la carga poco después para criticar que el Telediario de Televisión Española había emitido “media hora de propaganda bélica” siendo “pagada con los impuestos de todos”. Ha lamentado el portavoz de UP que “nos han enseñado destructores y misiles y nos han explicado cómo se derriba un avión enemigo”, preguntándose si “hacer avanzar la cultura de la guerra y de la muerte es servicio público”.

Sigue los temas que te interesan