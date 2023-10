El zasca del Planetario de Madrid a Juan del Val por mofarse de la astronomía: "Es fácil"

Solo hay una cosa peor que presumir de lo que se sabe: presumir de lo que no se sabe. Aplaudir la ignorancia de uno, regocijarse en la falta de conocimientos y dejar claro que ni siquiera se tiene interés por aprenderlo. Hay personas que están abiertas a descubrir cosas nuevas hasta que se mueren y hay otras en las que parece que el saber sí ocupa lugar. Juan del Val semeja ser de este segundo grupo si atendemos a sus polémicas declaraciones en la tertulia de El Hormiguero por las que se ha ganado un zasca del Planetario de Madrid.

Del Val, que participaba en el programa del pasado jueves, empezó su intervención con chascarrillos sobre cosas que habría que borrar de un plumazo, como el golpeo coordinado al llamar a la puerta o los chistes de cuñado a los camareros. Pudiendo estar o no de acuerdo con estas dos peticiones, la tercera es la que dejó a muchos boquiabiertos al plantear el colaborador que podría prescindir también de "los pesados de las constelaciones", en referencia a las personas con conocimientos de astronomía.

"No te metas en eso, Juan", le advirtió en vano una de las hormigas, mientras él se burlaba de los que veían y explicaban la Osa Mayor. Nuria Roca intervenía para valorar que hay aplicaciones que explican las constelaciones que se ven en cada lugar, pero él siguió con su chanza: "Mira qué bien se ve Orión, ¿no lo ves? Ni lo veo ni me interesa. Yo no he visto una constelación de esas en mi vida, ni la Osa Mayor... ¿tú has visto una de esas, Pablo?", preguntó a Motos, que dio la negativa por respuesta a pesar de que algunas de ellas se localizan fácilmente en el cielo de España.

"Es que, de verdad, y todo el mundo Casiopea, Orión... y yo no entiendo nunca nada. Que no, que no me interesa", zanjó Juan del Val, dando paso a Pablo Motos, que echó más leña al fuego al comentar que de pequeño se enganchó a estos temas gracias a Carl Sagan y sus padres le compraron un telescopio con el que solo fue capaz de ver la luna. Después, se le cayó en un pie y acabó roto:

El revuelo habitual que provocan este tipo de comentarios de Juan del Val se ha dejado notar en la red social X, sobre todo por la intervención del astrofísico, planetarista y divulgador científico, Rodrigo González Peinado, que ha respondido contundentemente. "Regocijarse en la propia ignorancia es solo propio de ignorantes, y no es algo de lo que presumir", ha señalado, añadiendo en otro tuit que "afortunadamente, estoy convencido de que la astronomía tiene mucho más que aportar al prograso de la sociedad que programas como este":

Al día siguiente de las palabras de González Peinado, ha sorprendido la réplica que se ha hecho desde la cuenta oficial del Planetario de Madrid, todo un zasca de campeonato en el que invitan a Pablo Motos y a Juan del Val a sus instalaciones para enseñarles "no solo la Osa Mayor y Orión, sino las otras 86 constelaciones que podemos ver en el firmamento", puntualizando que "es fácil verlas si sabes dónde buscar":

Ahora habrá que esperar si Motos y Del Val aceptan o no la invitación.

