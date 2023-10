Juan del Val, sobre el fracaso de 'Cuentos chinos': "Se necesita mucho talento para competir con 'El Hormiguero'

El fracaso de Cuentos chinos en el access prime time de Telecinco aún resuena. El canal de Mediaset no tuvo piedad con el formato, cancelándose tras diez emisiones en las que no logró ser rival para El Hormiguero y quedándose por detrás de 4 estrellas, El Intermedio e, inclusive, First Dates. Su cancelación ha sido analizada por Juan del Val, quien ha realizado una dura crítica a cómo era el formato.

En una entrevista para Las Provincias; al autor, quien acaba de publicar su novela Bocabesada, no le ha temblado el pulso para analizar el fracaso del formato que iba a ser la competencia directa del programa presentado por Pablo Motos. "No quiero que suene prepotente, pero si suena propotente pues que suene. Competir con El Hormiguero es una cosa muy difícil... El Hormiguero no es una cosa que se hace así improvisando", explicaba.

Uno de los puntos más criticados, precisamente, del fallido formato de La Fábrica de la Tele, fue su evidente falta de dirección clara. Los colaboradores tenían diferentes secciones cada día y estas iban y venían de forma muy improvisada. Es más, era algo que sucedía con los propios colaboradores, dado lo sucedido con Bárbara Rey, quien inicialmente estaba previsto que fuese una colaboradora más, algo que no sucedió finalmente.

[Juan del Val: "La pseudoélite intelectual de izquierdas presume de estar al lado de la gente, pero la desprecia"]

En ese punto donde más se detiene el marido de Nuria Roca. "[El Hormiguero] tiene muchísimo trabajo, con muchísima gente que piensa mucho para hacer un programa de 50 minutos cada día. Salir a competir con El Hormiguero solo con una idea no suele salir bien", explicaba, señalando los muchos intentos que ha habido para hacer frente al formato de 7 y acción.

Jorge Javier Vázquez en 'Cuentos chinos' y Juan del Val en 'El Hormiguero'.

"Ya van muchísimos cadáveres, dicho con el mayor de los respetos, de mucha gente que ha intentado acabar con El Hormiguero y eso no funciona. Y no funciona porque, perdóname, se necesita mucho talento para competir con El Hormiguero", argumentaba, cuestionando así que el equipo que estaba detrás de Cuentos chinos 'estuviese a la altura'. "Si no ha sucedido en 18 años por algo será", añadía.

De los formatos que se han estrenado recientemente, solamente 4 estrellas ha logrado sobrevivir. La 1 apostaba por una serie diaria en esa franja, siendo una propuesta novedosa que ha logrado asentarse como una alternativa diferente. Por otro lado, están tanto El Intermedio y First Dates, los cuales han logrado también hacerse un hueco en el access prime time. No obstante, ninguno de estos formatos ha conseguido hacerle sombra a los datos del formato liderado por Motos.

Del Val, además, tuvo palabras para Jorge Javier Vázquez, quien tras saber que su programa se cancelaba, enviaba un mensaje a las cabezas visibles de los programas rivales de la franja, mencionando tanto a Pablo Motos como a El Gran Wyoming, Carlos Sobera y el reparto de 4 estrellas. El marido de Nuria Roca señalaba que tenía "un cariño personal" por el catalán. "Él se portó bien conmigo y a mí eso siempre me gusta señalarlo".

Sigue los temas que te interesan