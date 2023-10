Mercedes Milá confía en Pedro Sánchez y atiza a Junts y ERC: "¿También quieren un piso gratis en la Costa Brava?"

Mercedes Milá ha vuelto a la primera línea televisiva después de su sorprendente fichaje por TVE. La periodista ha manifestado su alegría por regresar a la radiotelevisión pública para presentar el programa de entrevistas No sé de qué me hablas. "Estoy muy contenta porque he tenido un verano muy bueno", dice en declaraciones a El Suplement de Catalunya Ràdio.

En la entrevista, la Milá fue preguntada por la actualidad política, que ahora mismo pasa por las reuniones que está teniendo Pedro Sánchez con el resto de formaciones políticas para ser investido como presidente del Gobierno, pero sobre todo con las negociaciones del PSOE con los partidos que han puesto la amnistía a los políticos del procés como moneda de cambio al 'sí'.

La periodista, en contra de la amnistía, ha recalcado su apoyo al dirigente socialista. "Si están hablando con Junts y ERC, supongo que están haciendo lo que sea mejor para todos, no solo para formar un Gobierno", ha dicho. "El resultado de las elecciones es el que es. Con esos resultados ha jugado Feijóo, que no ha conseguido lo que quería, y está jugando Pedro Sánchez".

Mercedes Milá, no obstante, ha criticado las peticiones de las formaciones catalanas: "¿La amnistía no es suficiente? ¿También quieren un piso gratis en la Costa Brava?", pregunta irónicamente.

Siguiendo en política, la periodista ha asegurado que entrevistaría "sin problema" a Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso. "Cuando era joven dije que no entrevistaría ni a un fascista ni a un terrorista, pero las dos cosas han cambiado. Ha llegado un momento en que ya no es tan grave que entrevistes a un fascista o un terrorista", ha declarado, calificando como "gravísimo" lo que está haciendo la extrema derecha en España al considerar una falta de responsabilidad histórica" y cargando contra el PP por seguir esa corriente.

En cuanto a lo que refiere a la televisión, Mercedes Milá quiso poner en valor Gran Hermano frente Operación Triunfo: "Fíjate si tienen morro los de OT, que los tienen cuadrados, que continúan diciendo que fueron el primer programa de reality. ¿Pero qué estamos diciendo? El primer fue Gran Hermano con muchísima diferencia", dijo con su habitual vehemencia. "Se han creído que fueron los que abrieron el camino. ¡Que no, cojones! Fuimos nosotros, GH".

