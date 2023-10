No, Cristina Pardo no dijo "corta lo de los bebés": la presentadora estalla y aclara lo que se escuchó en plató

Cristina Pardo ha estado en el ojo del huracán en las últimas horas. La periodista de laSexta ha sido vilipendiada en redes sociales después de que se le atribuyeran unas palabras que se colaron en la emisión de Más vale tarde que ella no dijo. Además, la frase que se viralizó no se corresponde con la realidad, según explica la presentadora.

La polémica surgió cuando el programa conectó con Amador Guallar, enviado especial de la cadena a Tel Aviv, para informar sobre la última hora del ataque de Hamás contra Israel. El corresponsal procedió a contar la masacre perpetrada en el kibutz de Kfar Aza, una de las comunidades más próximas a Gaza.

Guallar aseguró que "un grupo de periodistas que se ha internado con una comitiva del ministerio de defensa han descrito unas escenas dantescas, donde han encontrado multitud de cuerpos asesinados, acribillados y 40 bebés decapitados". Justo en ese momento, se cuela una voz de femenina que algunos espectadores interpretaron de la siguiente forma: "Corta lo de los bebés".

El bulo empezó a correr como la pólvora en redes sociales, al mismo tiempo que todos los ataques iban dirigidos a Cristina Pardo. Visiblemente enfadada por el revuelo que se había montado en X (Twitter), la comunicadora ha querido explicar lo que realmente ocurrió en Más vale tarde.

Asegura que ante una información tan escabrosa como esa, el programa optó por la prudencia y por no contar una noticia que no estaba contrastada al 100%. De hecho, el ejército israelí no lo ha llegado a confirmar, según recogen la agencia turca Anadolu o el periodista Carlos Hernández.

"Estábamos intentando confirmar la noticia de los bebés. Al escuchar al corresponsal, decimos: 'Él cuenta lo de los bebés", escribe en su cuenta personal de X. "No hablábamos con Iñaki. Ni siquiera soy yo la que habla. ¿No os da vergüenza?", pregunta a los usuarios que se encargaron de propagar el bulo en redes.

Estábamos intentando confirmar la noticia de los bebés. Al escuchar al corresponsal, decimos: "Él cuenta lo de los bebés". No hablábamos con Iñaki. NI SIQUIERA SOY YO LA QUE HABLA. No os da vergüenza? @wallstwolverine @Francis59108531 @WillyTolerdoo https://t.co/U2dSBhEiD0 — Cristina Pardo (@cristina_pardo) October 11, 2023

