Risto Mejide bromea sobre la escasa andadura de 'Cuentos chinos' desde el plató de 'Todo es mentira'

Las audiencias de Cuentos Chinos fueron bastante pobres casi desde que el programa que presentaba Jorge Javier Vázquez arrancase su andadura. Dentro del formato hasta se bromeaba al respecto, como aquella vez que el dragón Jing Jing soltó un dardo de cómo habían eliminado el programa de la noche del jueves. Algo que, por el propio tono del formato, podría tomarse como una autocrítica humorística. Lo que llama la atención es que desde otros programas de Mediaset, y de la misma productora, como Todo es mentira, se haya hecho humor una vez que Cuentos chinos ya ha sido incluso cancelado.

Este martes, en Todo es mentira, de Cuatro, Antonio Castelo estaba haciendo sus habituales chistes sobre la actualidad. En concreto, se estaba comentando la posibilidad de vivir hasta los 140 años gracias al desarrollo de determinados medicamentos. “Lo que duran más o menos dos programas de Todo es mentira en mi cabeza”, aseguraba el colaborador con su habitual sorna.

Fue entonces cuando Risto Mejide le soltó un comentario inesperado: “O toda la temporada de Cuentos Chinos”. Una salida que dejó a su compañero en silencio. Hay que recordar que Castelo también fue colaborador del ya desaparecido magacín nocturno. Marta Flich intentó pasar página y continuó hablando de los fármacos senolíticos, aunque todos acabaron riéndose por el chascarrillo de Mejide.

Hay que destacar que Cuentos chinos se estrenó el 11 de septiembre, e inicialmente se emitiría de lunes a jueves. Por sus discretos datos, que solo alcanzaron el millón de seguidores en su primera noche, acabó programado de lunes a miércoles. Y la pasada semana, tras la entrevista a Manuela Carmena, que solo hizo un 6,2% de cuota con 800.000 espectadores, provocó que Mediaset anunciase el jueves su “cancelación desde hoy tras no haber obtenido los resultados esperados”.

Tras el chiste de Risto Mejide sobre la cancelación, el propio Jorge Javier Vázquez se ha sincerado sobre el mazazo que ha supuesto para él la cancelación del programa. “Cuando vienes de presentar un programa de televisión que ha hecho historia y de conducir los realities más exitosos de este país, la responsabilidad puede llegar a convertirse en tu peor enemigo. A veces es complicado que puedes estar a la altura de lo que los demás esperan de ti. Me duele mucho defraudar a los demás. Me hace sentir muy vulnerable”, reconoce el comunicador, que también ha recordado cómo “hacía quince años que no me quedaba sin programa que presentar”.

