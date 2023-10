Carmen Borrego estalla en ‘Así es la vida’ contra Antonio Montero: “Si a la directora no le importa yo abandono”

El humorista y cantante Edmundo Arrocet ha concedido una entrevista a la revista Diez Minutos en las que recuerda su relación con María Teresa Campos, y en la que no deja bien paradas a Carmen y Terelu, hijas de la difunta comunicadora. Entre otras cosas, cuenta que la presentadora quiso casarse con él para dejarle una pensión, que fue su “cuidador nocturno” y la persona que “solucionaba todos los problemas de la casa”, y que sus hijas iban poco a visitarla en los seis años que estuvieron juntos.

En Así es la vida se ha analizado esta exclusiva, y en el plató estaba Carmen Borrego, a la que pedí Antonio Montero que justificase todo aquello que Bigote Arrocet había contado. “Yo no tengo que justificarme de nada. Está su derecho a dar su versión y yo estoy en mi derecho a no contestarle, porque no tengo que justificar nada en mi vida”, aseguraba la colaboradora.

“Carmen, también tienes derecho a no venir, pero si vienes un día en el que vamos a hablar de Edmundo toda la tarde…”, le interrumpía Antonio Montero. Y José Antonio Avilés también se sumaba a la conversación valorando la postura de Borrego.

[Carmen Borrego asegura que la sucesora de María Teresa Campos debe ser Terelu Campos: “Por ley”]

“Si quieres me voy. Le preguntas a la directora del programa que si no le importa yo abandono”, cortaba tajante la hija de María Teresa Campos. “Entiendo Carmen…”, volvía a cortarle Borrego. Pero entonces la malagueña, visiblemente alterada, defendió su postura.

“Entiende que vuelvo a repetir, y es la última vez que lo voy a repetir esta tarde, que hace 29 días que mi madre ha fallecido. Y que yo no voy a contestar nada que no pudiera contestar mi madre en vida, porque la que tiene que contestar a su pareja, porque este señor no es mi pareja, es mi madre. Y yo no soy quien para hablar por la boca de mi madre que desgraciadamente está fallecida. Pero no voy a decir nada que no quiera decir para respetar la memoria de mi madre”.

“Vengo a trabajar porque necesito trabajar como todo el mundo. Vengo a trabajar y he hablado, no llevo toda la tarde callada, he dado mis explicaciones. No me han contratado aquí porque ese señor haya dado una entrevista. Estoy aquí porque llevo muchos años trabajando y tengo la libertad, porque así me la da la dirección de este programa, de contestar lo que quiera contestar. Y no contestar lo que no quiero contestar. Y si a mí me hace daño ciertas cosas no voy a contestar. Y más si le hacen daño a mi madre. Porque yo puedo perdonar, pero si le haces daño a mi madre no voy a perdonar jamás. Me parece indecente contestar cosas que no puede contestar mi madre”, decía sin que nadie le interrumpiese.

“Contéstalas tú”, le proponía Antonio Montero. “No me da la gana. No soy quién, no voy a poner en mi boca nada que pudiera contestar mi madre. Se me ha tachado muchas veces de bocas, pues esta vez no me vais a tachar de eso. Esta vez me vais a tachar de una hija que está destrozada porque ha fallecido su madre hace 29 días. Y que esto no es la gotita de agua que colma el vaso, esto es una bomba en mi corazón, y como tal lo siento. Por respeto a la memoria de mi madre y a la gran madre que he tenido no voy a contestar, porque no me corresponde contestar. No tengo nada de qué defenderme, tengo mi conciencia, absolutamente y meridianamente clara. He querido a mi madre, respetado y cuidado hasta su último aliento y es lo único que a mí me importa a día de hoy. Lo que digan otras personas que lo digan otras personas, y que quieran contestarle a otras personas que le contesten porque estáis en vuestro absoluto derecho. Pero yo también estoy muy absoluto derecho a respetar la memoria de mi madre”, finalizaba.

