Carmen Borrego asegura que la sucesora de María Teresa Campos debe ser Terelu Campos: “Por ley”

Carmen Borrego se convertía este martes en colaboradora de Así es la vida. La hija de María Teresa Campos entraba por teléfono para hablar con Sandra Barneda para confirmar su incorporación, y deseando estrenarse “tranquila y no empezar con una gran bronca”. 24 horas más tarde, Carmen comenzaba su andadura en el magacín que hace de antesala a TardeAR con una entrevista en la que ha recordado a su madre, y en la que ha reflexionado sobre la labor que la comunicadora recientemente fallecida ha tenido en el mundo de los medios de comunicación.

“El bastón de mi vida han sido mi madre, mi familia, mi hermana, y no sé qué hubiera sido sin ella”, expresaba Carmen, que no ha podido ocultar la emoción a lo largo de la charla con Sandra Barneda. “Ahora no sé en muchos momentos de mi vida, que voy a hacer sin ella. Porque decía antes, y es una realidad, que todos tenemos una madre y la madre de todo el mundo es importante en su vida. Pero a nosotros nos ha marcado mucho. Yo creo que soy lo que soy gracias a mi madre, en lo bueno y en lo malo”, continuaba diciendo Borrego.

“Profesionalmente no le llegó ni a la altura de las zapatillas, pero intentaré crecer por ella. Se dice mucho que cuál va a ser la sustituta de María Teresa Campos. Por ley debe ser mi hermana. Por los años de profesión debe ser ella. Porque es la mayor tienes que ser tú”, decía muy serena la colaboradora del programa.

Sobre Terelu Campos, su hermana, bromeó cómo “estará diciendo en tu casa: anda que... Pues sí, tienes que ser tú. Y tú te vas a convertir en la madre de todos, no nos queda más remedio, y yo quiero ser también su madre”, exponía.

Carmen también opinaba que se encontraba en su peor momento en un plató de televisión, “pero tengo que dar también las gracias. Porque en el fondo me ha sentido me ha servido de terapia, me ha servido el momento de arrancar en un plató de televisión. Yo lo veía muy lejos y lo veía muy difícil. Donde estés, mamá, sé que me has dado fuerza, lo sé, que estás conmigo. Lo tengo clarísimo”, continuaba diciendo Carmen, consiguiendo un aplauso del público.

Uno de los temas que más interesaban en la actualidad era saber la opinión de las hermanas Campos por la participación de Gustavo Guillermo en GH VIP, y si hablaron previamente o no con él del tema. “Hoy no vamos a hablar mucho contigo de Gustavo y todo lo que está pasando”, le introducía Sandra Barneda. Así, Carmen confirmó que sí existió una llamada telefónica de Gustavo y su hermana Terelu, en la que ella estaba presente. “Tenéis que entender que estamos en una situación que nuestro tema de conversación y nuestra inquietud sea que Gustavo esté en GH VIP”, añadía, aclarando que su concurso era algo “que sabían” y de lo que no están en contra.

