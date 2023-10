Patricia Pardo asegura en ‘Vamos a ver’ que el show de Aitana es “hipersexualización de la infancia”

La cantante Aitana, a quien conocimos gracias a Operación Triunfo 2017, ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Y es que durante un concierto realizó un baile que provocó el rechazo de muchos de los padres asistentes, que acompañaban a sus hijas pequeñas al show.

Este tema se ha tratado en varios programas de televisión, incluido Vamos a ver en la entrega de este martes 3 de octubre. Tras ver un avance del vídeo, Joaquín Prat reconoció que él no le escandalizaría si va con “una criatura de ocho años”. Y Patricia Pardo entonces tomó la palabra, pues conocía el tema de primera mano.

“No estuve en el concierto, pero mis hijas sí estuvieron”, decía la copresentadora del magacín matinal. Y a continuación tachó al concierto de “hipersexualización de la infancia”. “Tú sabes que todos los días en la mesa de actualidad abordamos el tema de la hipersexualización de la infancia, del consumo de pornografía... A mí, personalmente, no me gustaría que mi hija de 5 años reprodujese ese tipo de bailes en la alfombra de mi casa”, decía Pardo.

Hay que destacar que Aitana Ocaña, de 24 años, tiene un público muy amplio en el que hay niños, pero ni su música ni sus espectáculos van dirigidos de forma directa al público infantil. De ahí que su compañero Joaquín Prat le preguntase si, bajo su punto de vista, era hipersexualización o pornografía lo que habían visto. “Pornografía no, pero hipersexualización de la infancia, sí”, insistía la comunicadora, que veía diferente que ese concierto lo vea una persona mayor de edad o alguien de 16 años, “pero para mí en una fase infantil no es aconsejable”.

Más tarde, el debate sobre el concierto de Aitana continuó en la parte Fresh del magacín producido por Unicorn Content, y allí Prat aseguraba que no entendía a qué se debía semejante polémica, y echó flores a Aitana, pues le encanta su nuevo disco y su gira. Entonces se dirigió a Isabel Rábago, quien parecía estar de acuerdo con Patricia Pardo. “Lo ha explicado Patricia perfectísimamente. Estamos hablando de niñas menores”, aseguraba la periodista, mientras que Prat le preguntaba si sabía lo que es una coreografía. Para la que fuese Miss Cantabría 1993, sin embargo, habría que avisar de este tipo de contenidos antes del concierto. “Me parece un espectáculo sensacional, pero cada uno que haga lo que quiera. Si no quiere llevar a sus hijas, pues que no las lleve”, finalizaba entonces Prat, dando el debate por zanjado.

