El divertido momento en el que Aitana llegó a ser confundida con la mismísima Taylor Swift

El Hormiguero recibió este pasado miércoles 20 de septiembre a Aitana Ocaña. La cantante barcelonesa acudió al programa de Pablo Motos para promocionar su nuevo álbum, Alpha, que saldrá a la vente este 22 de este viernes 22 de septiembre. Por supuesto, en estas visitas al programa más seguido del Access Time, surgen anécdotas divertidas. Una de ellas fue el surrealista momento en el que la artista fue confundida con la mismísima Taylor Swift.

La confusión ha sido muy comentada estos días por redes sociales. Sorprende, dado que la cantante de Las babys no tiene parecido físico alguno con la estrella de Willow o Anti-Hero. Motos explicó que Ocaña fue confundida con Swift en Ciudad de México. No obstante, la ex de Miguel Bernardeau quiso aclarar qué sucedió realmente para que el público pensase que ella era la diva de Pensilvania.

"Lo cuento así rápido, porque es una historia muy larga. Yo fui a México la semana que Taylor Swift iba. [Ella] tenía cuatro fechas, que yo no sé cómo esa mujer hizo eso. Con conciertos de cuatro horas. Era un acontecimiento para el país. Fui al concierto y todo", indicó tras revelarse esta confusión, que ha sido comentada en redes. Todo parece ser que fue por un cambio de última hora en su vestuario en una gala en la que iba a actuar en la capital azteca.

[El alegato de Miguel Bosé contra el alcohol en ‘EH’: “Es el veneno más legal, pero es el peor de todos”]

"Tenía una actuación en una gala y estuve haciendo ensayos con unos tacones como los que llevo ahora mismo. No podía bailar, así que tuve que ir rápido por centros comerciales a buscar unas zapatillas. Eso sí, necesitaba que fueran plateadas, que no son tan fáciles de encontrar. Dije: 'Voy a hacer una manualidad Art Attack. Me compro unas blancas y les pongo spray plateado'", compartía.

Aitana en 'El Hormiguero'.

Con lo que Aitana no contaba es que su habitación de hotel tenía unas ventanas que no podían abrirse. Con lo cual, al tintar el calzado; todo el olor de la pintura iba quedarse impregnado en la alcoba, dado que era imposible el ventilarla. La artista se asustó por esto, el temer quedarse sin aire. "No podíamos airear la habitación. Empezamos a hacer eso con Jesús [uno de los miembros de su equipo]. En el bote ponía: 'Cuidado, tóxico'. Eso lo leí luego y, con lo hipocondríaca que soy, pensé que me iba a morir", confesaba.

La única opción para ventilar la habitación era abrir la puerta que daba al pasillo del hotel, donde el equipo de la cantante aprovechó para colocar las zapatillas recién pintadas y así que el tinte se secase. Mientras, Aitana se encontraba en el baño. La confusión vino por las zapatillas, que recuerdan a las que utiliza Taylor Swift. Ahí se produjo la confusión, aunque no fue a Aitana, sino su calzado.

"Claro, por el pasillo del hotel pasa gente. Teníamos puestas ahí las zapatillas, tan bonitas, y se veían desde fuera. Pasó una chica y en inglés nos dijo: '¡Ah! ¿Taylor Swift?'", explicaba la cantante, quien rápidamente salió de la habitación para negar que fuese ella. "Ya quisiera", le comentaba a Motos.

Sigue los temas que te interesan