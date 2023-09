Un afectado de la línea 7B de Metro Madrid arrincona a Esperanza Aguirre en 'Todo es mentira'

En la tarde de este pasado miércoles 20 de septiembre, se vivió un momento tremendamente incómodo en Todo es mentira. El programa de Risto Mejide abordó uno de los graves problemas que la Comunidad de Madrid lleva arrastrando desde hace años: los problemas de infraestructuras de la línea 7B del metro. El tramo, dentro del llamado MetroEste, afectado siempre es el mismo: entre San Fernando y Hospital del Henares.

Desde finales de mayo de 2023, 11 inmuebles ya han sido derrumbados, 600 viviendas afectadas y más de 83 familias del municipio de San Fernando de Henares han tenido que ser realojadas. Desde agosto de 2022, este tramo permanece cerrado por novena vez desde su inauguración, allá por mayo de 2007. 16 años después, son cientos los ciudadanos afectados. En las manifestaciones y la acampada producida este pasado mes de mayo mencionado, Alejandro Escribano, veinteañero afectado por el derrumbe de viviendas, se ha erigido como uno de los portavoces de la plataforma de afectados.

De ahí, que fuese el elegido para entrar en directo en el programa de Mejide. El estudiante en Historia cargó no dudó en dejar en evidencia la mala gestión de las obras de la línea 7B, que se ejecutaron durante el mandato de la líder popular. "Lo que veis detrás de mí es lo que era mi casa", comenzó a decir, mostrando detrás de él un edificio derruido. "Este edificio, junto a otros del entorno, llevan afectados desde 2008", agregó.

Escribano, quien era un niño en el momento en el que se produjeron las obras del metro, expresó que este proyecto fue una "obra electoralista" de Aguirre y que el resultado ha sido la pérdida de cientos de domicilios. "Se han quedado en la nada mientras una Comunidad de Madrid negligente no da ninguna solución real a los afectados", manifestó.

Dado que en el plató estaba la exlíder popular, esta buscó darle un argumento al afecto que no le terminó de convencer. "Creo que los vecinos que están sufriendo este calvario tienen toda la razón en quejarse. Pero también digo que tengo entendido que la Comunidad de Madrid dijo que les iba a indemnizar y dice que les está indemnizando. No sé si va más lento por el cambio de Gobierno, porque hay otro consejero o por lo que sea", empezó a señalar.

'Todo es mentira'.

"La línea 7 de metro iba al hospital de Coslada, no iba nunca a pasar por San Fernando de Henares. Fue la alcaldesa, Montse, de Izquierda Unida, quien se empeñó en que se hiciera la línea 7B. Lo lamento muchísimo, pero los vecinos tienen que comprender que ni yo, ni Isabel Díaz Ayuso somos quienes hacemos los informes técnicos para que una obra se desarrolle, eso lo tienen que hacer unas personas especializadas", continuó.

Escribano no daba crédito a las palabras de la expresidenta y, rápidamente, echó por tierra el intento de justificación de Aguirre. "Creo que es de nivel de conocimiento administrativo escolar saber que un ayuntamiento no puede tomar decisiones respecto a una infraestructura pública como Metro, que es competencia de la Consejería de Transporte de, por cierto, Francisco Granados en ese momento", exclamó.

"Lo que digo no es opinable, me respalda un juez"

La expresidenta intentó interrumpir a Escribano cuando éste iba a compartir un informe técnico, pero el estudiante le paró para argumentar su queja y cómo la responsable máxima de lo sucedido en el municipio, dado que era la presidenta del gobierno autonómico en ese momento. "Lo que decían era que hacer esta infraestructura y doblar el trazado en tiempo récord para llegar a las elecciones no era una buena idea porque el terreno no era propicio. Esos informes los teníais", argumentaba, ante una Aguirre con gesto serio e incapaz de rebatirle.

"Cuando el metro empieza a generar daños en 2008, la Consejería de Transporte y la Comunidad de Madrid le piden a la UCM y a la Politécnica un informe hidrológico del suelo para ver qué está pasando. Lo que decía ese informe era que, si no se actuaba de forma inminente, San Fernando de Henares acabaría hundido como está hoy", proseguía, señalando al gobierno de la expresidenta como "única y exclusivamente" culpable de lo que está sucediendo.

"Lo que estoy diciendo no es opinable, pues un juez lo respalda [...] La ruina de este municipio, de cientos y miles de personas, está generada por su ineptitud política y por su mala praxis a la hora de ejecutar este proyecto. La suya y de su consejero, uno de tantos que salió rana en diferentes tramas de corrupción", zanjó, dejando a la expresidenta sin palabras.

Aguirre, quien no pudo rebatirle ninguno de los argumentos, simplemente se limitó a asegurarse de que Escribano no estuviese detrás de ningún partido político. "¿Usted fue concejal con la alcaldesa Montse [de Izquierda Unida]?", le preguntó. "No, soy ciudadano afectado de San Fernando de Henares y conozco perfectamente el caso", le replicó él.

Un extenso alegato final

Viendo que la discusión no iba a tener un tono cordial, Risto Mejide dio por terminada la intervención. "Quería decir una cosa. Al margen de esta explicación de una realidad objetiva de lo que ha ocurrido en este municipio respecto a la mala praxis política. La situación que tenemos, efectivamente, es dramática, en todos los sentidos. Hay comerciantes que se han quedado sin negocio, porque no ingresan ni un sólo euro desde hace dos años; hay personas que se han quedado sin casa; las indemnizaciones no se están cobrando. De hecho, hoy [20 de septiembres], unos vecinos se han reunido con la Consejería porque el 30 [de septiembre] se les acaba la ayuda y no tienen dinero siquiera para pagarse un alquiler, dado que están pagando la hipoteca de una casa que está derribada", expresaba.

"Hay daños morales y perjuicios de muchos vecinos que no están reconocidos y tienen que reconocerse. También una problemática en este municipio de servicios públicos que debe solucionarse, porque todos hemos los ciudadanos de San Fernando lo hemos perdido en ese sentido. Somos 40.000 habitantes que hemos perdido esos servicios. Y lo que planteamos a la Consejería de Transporte, que nos reunimos con el consejero Jorge Rodrigo el pasado 12 de julio", prosiguió.

Vaya repaso le ha dado a Esperanza Aguirre el portavoz de los afectados por la Linea 7B de metro, Alejandro Escribano. Le ha desmontado una a una las falacias de la reina de la charca de la corrupción... y promotora de VOX, y financiadora de su precuela (DENAES) y de Abascal. pic.twitter.com/JmSD6RiAtd — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) September 20, 2023

"Hubo buenas impresiones y planteamos un diálogo social y una hoja de ruta para tener cuatro cosas: ayuda psicológica, ayuda a los comerciantes, realojos dignos para las familias del entorno y expedientes de responsabilidad patrimonial (que se reconozcan jurídicamente los daños a la familia). No se ha cumplido ninguna de las cuatro. Hemos dado un plazo y si no se dan avances en el diálogo social, lucharemos hasta el último aliento", señalaba, comentando que será a finales de este mes de septiembre o inicios del siguiente cuando termine ese plazo", zanjó.

