Pilar Rahola frena a Esperanza Aguirre en ‘Todo es mentira’: “No blanquees la extrema derecha”

La actualidad política de este martes estuvo marcada por la marcha de Iván Espinosa de los Monteros de VOX, y el tema se trató, entre otros espacios, en Todo es mentira, de Cuatro. Allí se contó con la presencia de Esperanza Aguirre y de Pilar Rahola, quienes tuvieron un sonado enfrentamiento.

La analista catalana estaba celebrando la salida del político. “Si tenemos un partido de extrema derecha, prefiero que no haya liberales que lo maquillen”, exponía Rahola, pronunciando así unas palabras que no gustaron nada a la madrileña. Por ello, Esperanza Aguirre optó por señalar a Yolanda Díez. “Si tenemos un partido de extrema izquierda cuya líder es del PCE, preferiría que no la maquillen vistiéndola de pase de modelos. Y ahí la tenemos. Eso es la extrema izquierda, Sumar. Te guste o no”, afirmaba la que fuese presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Si no sacas el comunismo en un programa no te quedas tranquila”, espetaba entonces Pilar Rahola, que catalogó a los del partido VOX como “trogloditas” que “no creen en la libertad de expresión, no creen en la libertad de prensa y por tanto siempre se siente incómodo ante la prensa”. Algo que Esperanza Aguirre salió a cuestionar preguntando que de dónde sacaba esos datos, pero Rahola frenó a su compañera de programa con una petición: “Esperanza, no blanqueéis a la extrema derecha”.

La respuesta de la participante de Mask Singer 2 fue volver a hacer una mención a la izquierda. “No puedes blanquear a la extrema izquierda, a Bildu, a los que llevan a terroristas a sus listas, a los golpistas, a Puigdemont...”, le decía a Rahola entonces.

“¿Qué hay que blanquear de Puigdemont? Pobre hombre. ¿Cómo puedes comparar a la extrema derecha con un demócrata?”, contestaba Pilar Rahola, a lo que Aguirre le contraatacaba con: “¡Es un fugitivo de la Justicia que salió huyendo en el maletero del coche!”. “Hace mucha gracia, pero no es cierto. Lo sabes y mientes. Mientes y llevas toda la vida mintiendo, pero esta es gorda”, decía entonces Rahola. Antes de que Marta Flich zanjase el asunto, Aguirre aseguró que con el tema de Puigdemont no miente porque “lo leyó en la prensa”.

