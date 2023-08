Rocío Martínez hará doblete en Atresmedia: compaginará los deportes de ‘Antena 3 Noticias’ con la radio

Rocío Martínez, uno de los principales rostros de los Deportes de Antena 3 Noticias, se incorpora hará doblete en Atresmedia. Y es que desde la próxima temporada a Onda Cero como conductora, junto a Edu Pidal, de Radioestadio Noche, tal como ha avanzado el grupo audiovisual en un comunicado. El programa mantiene su horario habitual de 23.30 a 1.30 de la madrugada, y es una muestra de la apuesta de Onda Cero por los deportes en el horario nocturno.

En una franja tradicionalmente masculina, Onda Cero apuesta por el deporte con nuevos enfoques, con una óptica informativa, pero también de entretenimiento y, por su puesto, con toda la efervescencia y la pasión del mundo, y el estilo personal de Rocío Martínez.

De esta forma, la comunicadora compaginará las ondas con la sección de Deportes de Antena 3 Noticias 2, programa que es líder indiscutible de audiencia en su franja, con Radioestadio Noche. Martínez lleva vinculada a los Deportes de Atresmedia desde el año 2016, pero también atesora una amplia experiencia en radio y prensa escrita.

“De joven soñé con ser periodista escuchando la radio; así que, estoy muy emocionada por ser yo ahora quien va a poner voz al Deporte en las noches de Onda Cero”, asegura la periodista burgalesa. Y promete que “vamos a intentar hacer un programa fresco, cercano, con ritmo, y sobre todo con pasión, porque el deporte es algo que la gente vive con pasión. Os aseguro que nosotros vamos a ponerla al cien por cien, porque es así como todo el equipo y yo sentimos y vivimos el deporte”.

Rocío Martínez estará junto a Edu Pidal, uno de los periodistas de la radio deportiva más sólidos del momento. Pidal está vinculado a Onda Cero desde el año 2016; pero, con anterioridad se curtió en el mundo del periodismo deportivo en todos los rangos. A lo largo de su carrera, ha seguido la información del Real Madrid, del Atlético de Madrid, ha cubierto competiciones nacionales y europeas de fútbol, vueltas ciclistas a España, Tours de Francia, Giros de Italia… Del mismo modo, el periodista compaginará Radioestadio Noche con La brújuja del Deporte, dentro del informativo de Rafa Latorre en Onda Cero.

“Desde que me dedicó al periodismo deportivo, ejercí el reporterismo con pasión, he viajado por todo el mundo, volví al estudio para presentar La brújula del deporte y, ahora, encargarme de Radioestadio Noche es un gran paso, que afronto con mucha responsabilidad e ilusión junto con Rocío”, explica Edu Pidal. Por su parte, Aitor Gómez, conductor de Radioestadio Noche en las dos últimas temporadas, seguirá sumando en nuevas demarcaciones dentro de la Redacción de Deportes de Onda Cero.

