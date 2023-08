Sandra Barneda defiende a Cristina Pedroche de las críticas y lanza un rotundo mensaje: "Sigue hablando"

La ola de apoyo a Cristina Pedroche no deja de continuar. La presentadora de Password se enfrentó a severas críticas en redes sociales este pasado fin de semana tras publicar unas imágenes suyas luciendo un cuerpo atlético tras tres semanas y dos días de posparto. La comunicadora ha compartido un comunicado en el que se defiende de los comentarios hirientes y, además, ha tenido el apoyo de buena parte de sus compañeros de profesión.

Una noticia que ha trascendido a la competencia entre cadenas, dado que Pedroche, presentadora de Atresmedia, ha sido tema de debate en varios programas de Mediaset. Uno de los primeros fue Socialité, con Nuria Marín defendiendo a la vallecana. También Verónica Dulanto en Ya es mediodía ha apoyado a la colaboradora de Zapeando. Sandra Barneda se ha sumado también a los rostros de Telecinco que han defendido rotundamente a la conductora de la cadena rival.

"A la vuelta os voy a decir una cosa. Voy a defender, y mucho, a Cristina Pedroche porque estoy muy enfadada", dijo la barcelonesa antes de dar paso a la publicidad. A la hora de abordar la polémica, buena parte de los tertulianos presentes en mesa apoyaron también a Pedroche, recordando que ella sólo ha compartido su propia experiencia.

"Es agotador tener que explicar cada cosa que hago y tener que recibir todo este odio siempre. La culpa es mía por compartir, no pensaba que se iba a liar todo esto", escribió Pedroche en su comunicado. "No he dicho que ese sea el cuerpo que se le tiene que quedar a nadie después de dar a luz. Es mi cuenta y hablo de mi caso personal, no hablo de otras mujeres", agregó.

'Así es la vida'.

Barneda leyó íntegramente el comunicado que la vallecana ha compartido en sus redes sociales. Tras ello, los colaboradores sólo agregaron palabras de ánimo para Pedroche. Barneda, antes de pasar a otro de los temas de actualidad, quiso lanzar un rotundo mensaje para la conductora de Password. "Sólo le quiero mandar un abrazo a Cristina Pedroche", dijo al inicio.

Además de apoyar a la vallecana, Barneda lanzó también otro mensaje, invitándole a Pedroche que no deje de escribir y de compartir lo que considere. "Que se cuide, que cuide de su familia y que siga hablando en redes sociales de aquello que le parece importante. Hay mucha gente que no la critica, sino todo lo contrario. Me pongo yo misma, que no te critico. Gracias, valiente, por expresar y decir todo lo que piensas en todo momento, porque hay otros que no lo hacen", manifestó con contundencia. Un mensaje que fue aplaudido unánimemente por el público.

