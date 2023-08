Abril Zamora, el gran as de ‘Operación Triunfo’ para tomar el testigo de Àngel Llàçer y Los Javis

En Operación Triunfo ha habido excelentes profesores en cada edición, en todas las disciplinas. Sin embargo, los que se encargan de la tarea de interpretación son, en parte, los más recordados. Y es que quién no recuerda a Àngel Llàçer en los primeros años en Televisión Española dando clases a Rosa López y compañía, con sus particulares métodos para que los jóvenes artistas den lo mejor de sí. Es más, fue el propio Llàçer quien instauró esta figura en la televisiva academia, que no existía en las primeras semanas de competición. Viendo el programa desde casa sintió que necesitaban un profesor que les ayudase a sentir las canciones, y él mismo se presentó en las instalaciones ubicadas en Sant Lluís y dijo: “Me necesitáis”. Le probaron, funcionó, y se quedó, él y la figura del profesor de interpretación en sí para las ediciones venideras.

Tras él llegarían, según la edición, Bruno Oro e Isabel Soriano, Nikoleta Sekulovic, Itziar Castro e Iván Labanda. Y, por supuesto, Javier Calvo y Javier Ambrossi, quienes dejaron una fuerte huella en las ediciones de 2017 y 2018.

Para el regreso del formato, Gestmusic ha confiado en Abril Zamora, actriz y dramaturga que en los últimos años ha ganado un gran peso en el panorama artístico. Y, por esa misma trayectoria que tiene, está claro que tiene muchísimo que ofrecer a un grupo de jóvenes artistas que tienen que aprender a contar historias con su voz y también con su cuerpo, su rostro y todos los recursos que tengan a su alcance.

Nacida hace 41 años en Barcelona, Abril comenzó su carrera muy joven en el mundo del teatro, como actriz y como guionista y directora. Actualmente tiene una veintena de obras estrenadas, tanto en España como en el extranjero, y traducidas a distintas lenguas. Además, siempre ha tenido una gran lucha por visibilizar al colectivo LGBTIQ+ a través de esas historias que nacen de su cabeza.

Abril es, además, la cocreadora de la serie Señoras del (h)AMPA de Telecinco, y creadora y protagonista de Todo lo otro, serie original de HBO Max y que ahora se puede disfrutar en Sky Showtime.

En el año 2017, Abril hizo la transición para presentarse a todos como la mujer que es. Y fue un punto de inflexión en su carrera, pues había trabajado mucho, pero no desempeñando roles femeninos. En una entrevista en BLUPER de 2018 reconocía que le dio cierto vértigo que le faltase trabajo como actriz, pero entonces llegó su personaje de Luna en Vis a vis. Eso le permitió seguir hacia adelante, a pesar de que entonces, dos años antes del estreno de Veneno, las actrices transexuales conocidas que había en este país eran muy escasas.

“En mi caso tenía el colchón de la dramaturgia, de dirigir, que me lo podía escribir yo misma, pero no es lo igual. Cuando me llamaron para la prueba de Vis a vis fue alucinante, y cuando me llamaron para decirme que me cogían fue una satisfacción y una reconciliación con el panorama actual, como persona trans pensé que qué guay que estén confiando en esto y que encima lo vaya a hacer yo, que era muy fan de la serie”, afirmaba.

Desde entonces, Abril fue ganando peso como actriz, como creadora, todo por mérito propio. Suyo son algunos guiones de Élite, así como las novelas del famoso colegio Las Encinas. Y esa mochila de experiencias que tiene será muy útil en el nuevo Operación Triunfo. Porque sabe contar historias de muchas maneras, y sus lecciones serán un auténtico lujo para los alumnos que las reciban. Incluso sabe lo que es ponerse a participar en un programa e intentar que, programa a programa, no te eliminen, pues fue concursante de Traitors de HBO. Por esto, y por muchas cosas más, a todas luces, se convertirá en una de esas profesoras de interpretación que dejan su huella más allá de lo que suceda dentro de la academia.

