El aplaudido discurso de ‘4 estrellas’ por su forma de dar visibilidad a las personas no binarias

Esta semana, TVE continuó con la emisión de su serie diaria 4 estrellas (a pesar de que, en principio, iba a dejarla descansar). Y en el episodio emitido este martes, la ficción de La 1 se ganó el aplauso de muchos espectador por la forma en la que han introducido una trama que da visibilidad a las personas no binarias y a la disidencia de género.

La plataforma de mujeres de Vera del Rey, ficticio pueblo donde se desarrolla la serie, organizó unas jornadas de diversidad LGTBIQ+, que sirviese para concienciar a los vecinos. Cuca, Marifrán y Felisa eran las responsables de levantar el evento, aunque tuvieron que enfrentarse para ello a Arturo, el alcalde, de pensamiento conservador.

Por esta celebración, Javier y su familia reciben a Dani, quien es una persona no binaria y cuya identidad solo conoce su primo Jon, quien se vuelca en ayudarlo. Dani quiere explicar en su entorno cuál es su identidad, y comienza con su tío Javier. Allí, con mucha calma, explica que aunque nació con órganos sexuales masculinos, y le han identificado como hombre por eso, él no se siente ni hombre ni mujer. Aunque al sargento de la Guardia Civil le cuesta al principio, da lo mejor de sí por entender todo lo que le están explicándole tanto Dani como Jon.

[El otro éxito del 'Grand Prix': el programa de TVE arrasa en diferido junto a las series 'La Promesa' y '4 Estrellas']

Más tarde, en los festejos, aparece en escena Miguel, el padre de Dani, que se enfada al ver a su hije con maquillaje, le pide que se lave y se vaya a casa, y le llama Daniel, nombre que elle rechaza. Finalmente, Dani acabará subiéndose al escenario del pueblo para dar un pequeño discurso, que explica su realidad.

“Es muy raro que estéis aquí todos mirándome porque yo siempre me he sentido invisible. Nunca había conocido a nadie como yo, ni en la calle, ni en la tele. Me ha costado, pero ya sé quién soy. No soy un maricón, ni un degenerado ni un hombre ni una mujer, soy Dani, Dani Romaña y solo quiero ser feliz”, decía emocionado, lo que permitió que su padre, Miguel, finalmente bajase la guardia e intentase conocerle mejor. En las redes sociales muchos han sido los espectadores que han destacado la labor de la serie de TVE por dar visibilidad a realidades que se salgan de lo heteronormativo.

Hay que destacar que en 2021 TVE ya incluyó en otra serie un personaje joven no binario, que además, casi comparte nombre con el de 4 estrellas. Estamos hablando de Dan en la serie HIT, quien también tuvo su lucha por explicar a los de su alrededor que es una persona no binaria, y que prefiere que utilicen el pronombre elle cuando le hablen.

Los medios de comunicación tienen el deber de informar. Pero, entre otras, también tienen el de educar. Y eso, ayer lo demostró RTVE. La televisión pública educando y apoyando la diversidad. 👏🏻👏🏻

#4estrellas pic.twitter.com/fVUlBbMR3M — Marc Mata (@marcmata13) August 9, 2023

Xq nadie ha hablado de Javi defendiendo a si familia y el carácter que ha sacado Jon en zero coma para defender a su prime!!! Ole mi niño que buena persona es.#4estrellas #luznhoapic.twitter.com/4bUfW9VkX3 — 🎈² (@yonosoyesa02) August 9, 2023

⭐⭐⭐⭐ No os perdáis el emotivo alegato de Dani sobre las personas no binarias y de género fluido.#4estrellashttps://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/Sm2vQx1oYW — La 1 (@La1_tve) August 8, 2023

Sigue los temas que te interesan