Pilar Rahola carga duramente contra Esperanza Aguirre en 'Todo es mentira': "Cada vez eres más facha"

En plena ronda de conversaciones del rey Felipe VI con los líderes de las formaciones políticas elegidas para el Congreso de los Diputados para formar un gobierno tras las elecciones del 23 de julio, en Todo es mentira, los ánimos se han caldeado este pasado lunes 21 de agosto, cuando la mesa del programa que está presentando Javier Gómez sustituyendo a Risto Mejide y Marta Flich, y en la que se ha vivido un fuerte rifirrafe entre Pilar Rahola y Esperanza Aguirre.

Este pasado 21 de agosto, el Rey iniciaba la ronda de contactos con los líderes de los partidos minoritarios, siendo este martes 22 cuando se vea con los representantes de los partidos con mayor representación parlamentaria y del que saldrá un candidato, o Alberto Núñez Feijóo (ganadora de las elecciones) o Pedro Sánchez (segundo más votado pero capaz de reunir mayores apoyos en el Congreso).

Una situación que fue comentada y que provocó encendidas declaraciones entre la expresidenta de la Comunidad de Madrid y la periodista catalana. En palabras de Aguirre, el PP debería ceder y que el PSOE sea el que salga investido. No porque considerase que el partido de Pedro Sánchez sea el que debe gobernar, sino que el PP debe “ceder” porque “el resultado de las elecciones se ha puesto en manos de los enemigos de España” y que el líder socialista “está dispuesto a gobernar con un fugitivo de la justicia”, en clara referencia a Carles Puigdemont.

“Yo le ofrecería a Pedro Sánchez apoyar su investidura, siempre que no ponga en el Gobierno a ningún comunista, ni a ningún odiador de España. Que gobierne solo con socialistas y con su programa electoral. Hay que evitar un mal mayor”, expresaba. Palabras que no gustaron para nada a Pilar Rahola, periodista abiertamente independentista.

'Todo es mentira'.

La barcelonesa no dudó en cargar contra la opinión de la exlíder madrileña. “Qué miedo dais aquellos que tenéis las listas de los que son buenos o malos para gobernar. Hay millones de personas que no están de acuerdo con tu concepto de España. Entre las listas negras y los buenos españoles, esto ya parece la Santa Inquisición”, le respondió de malas formas. Aguirre no se amilanó y le recordó a Rahola que “la autodeterminación está prohibida en nuestra constitución”.

Fue en ese momento cuando la expresidenta le lanzó una pregunta a Rahola que le escandalizó y creó polémica en la mesa: “¿Tú crees que se puede votar la esclavitud?” Un interrogante que encendió a la catalana, que optó por llamarle “facha” a la expresidenta de Madrid. “Pero, ¡cómo puedes comparar la esclavitud con el derecho a la autodeterminación! Cada vez eres más facha, por Dios”, dijo antes de que Javier Gómez continuase con más temas previstos para tratar en el magacín.

