Pilar Rahola ataca a Chanel en 'Todo es mentira': "La letra de 'SloMo' es vomitiva"

La candidatura de Chanel Terrero en Eurovisión sigue generando debate incluso después de conseguir el mejor resultado de los últimos 27 años de España en el certamen. Todo es mentira ha vuelto a abordar este miércoles la controversia por la letra de SloMo, una polémica que ha resurgido a raíz de un tuit cuya autora ha estado en el programa para dar su opinión y que ha recibido el apoyo de Pilar Rahola.

El tuit en cuestión expresaba lo siguiente: "Quienes creemos que una canción que invita a prostituirse enseñando el culo no somos moralistas, sabemos que la imagen y el mensaje no son inocentes, ahora tenemos esta letra vomitiva en todas las emisoras y las niñas quieren ser Chanel y no investigadoras, vamos bien".

Ángela Escribano, la mujer que está tras ese criticado texto, insitió en su postura en el programa de Risto Mejide: "Cada mujer es libre de ir vestida como quiera y hacer lo que quiera con su cuerpo, pero en una televisión pública cuando se nos está representando a todos en un festival internacional hay que tener en cuenta otras cosas, como el estereotipo que se transmite".

Pilar Rahola aprovechó entonces para criticar la imagen taurina del vestuario: "A mí Chanel me parece un espectáculo de profesional, en esto no tengo nada que decir. Baila de una forma brutal, el espectáculo fue de primerísimo nivel, pero también tengo que decir que a mí me sobró el tema torero en el atuendo. ¿A la gente le gusta tanto que una fiesta con sangre sea el emblema de España?".

En cuanto a la sexualización de Chanel, Rahola coincidía en parte con el argumento de la entrevistada: "Creo que Ángela se pasa hablando de prostitución, pero a mí me sobra el culo. (...) Chanel no merecía que hablásemos de ella por su culo, sino como profesional, que es la mejor. Me parece un debate innecesario el que ha abierto porque no lo necesitaba. Los tipos que bailaban con ella no enseñaban el culo, y ella sí. ¡Siempre tiene que ser la mujer la que lo haga!".

Además, la tertuliana no dudó en criticar la letra de la canción, que califica como vomitiva. "La letra es bastante vomitiva, con una imagen de encorsetamiento de la mujer. Es una oportunidad perdida para dar una imagen distinta, y si además lo hace en una televisión pública, tiene una connotación política".

"Creo que TVE no debería potenciar una canción machista o centrar el panorama en el culo de una bailarina. Todo esto es criticable y debatible y es algo que se ha hecho gracias a este tuit", proseguía la colaboradora, que finalmente aseguró que "esta canción probablemente no merece una polémica muy grande, pero que la canción es mala, sí, y que la actuación podría mejorarse, también".

