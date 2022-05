Alba Carrillo y su pesadilla recurrente con Feliciano López: "Que Dios dijera que seguimos estando casados"

Parece que Alba Carrillo ha vivido un tormento a causa de su expareja, el tenista Feliciano López con el que estuvo casada un total de once meses. Era en la mesa de la sección Fresh del programa Ya es mediodía, cuando la modelo e influencer confesaba que, al todavía seguir casada por la Iglesia con López, creía que Dios le obligaría a estar con él cuando ella muriese y llegase al cielo.

Este asunto saltaba a raíz de la posible petición de nulidad matrimonial entre Enrique Ponce y Paloma Cuevas, ya que el torero planea casarse en los próximos meses con su actual pareja Ana Soria. Era en ese momento cuando en la sección de sociedad del programa de Telecinco comenzaba un intenso debate sobre este asunto.

Pero Alba Carrillo, habitual colaboradora del formato de Unicorn Content, dejaba a todos los presentes de piedra al confesar algo que nunca antes había revelado en un programa de televisión. Ante los ojos estupefactos de la presentadora del programa, Sonsoles Ónega, la modelo y colaboradora expresaba un terrible tormento que había tenido durante un largo tiempo a causa de su exmarido Feliciano López.

"Tengo miedo a morirme, cuando me muera de vieja dentro de mucho tiempo, encontrarme con Feliciano, y que en el cielo me digan: 'Es que vosotros estáis casados aquí'. Y que entonces me diga Dios: 'Es que tenéis que estar juntos porque estáis casados ante mí'. No, no, quita bicho", comentaba con el gesto muy serio entre las risas de sus compañeros de mesa.

"¿Perdón?", preguntaba irónicamente Sonsoles con el rostro desencajado. A lo que la exparticipante de Gran Hermano VIP y Supervivientes aseguraba que lo pasó muy mal. "Me atormentó un tiempo, luego ya...".

Miguel Ángel Nicolás, colaborador de Ya es mediodía y Ya son las ocho, para evitarle el sufrimiento a su compañera, le ha recomendado pedir la nulidad matrimonial, para así romper el vínculo ante Dios y dejar de estar preocupada por este asunto. "Pero, por favor, que pague él la nulidad, yo voy y firmo", respondía la tertuliana a la propuesta de Nicolás.

Finalmente, el asunto pasaba como una divertida y sorprendente anécdota. Otra 'pullita' más de la exconcursante del reality Supermodelo a su exmarido con el que tuvo una ruptura muy tormentosa y mediática hace ya ocho años.

