TVE pone fecha al adiós de Paloma del Río: se jubilará narrando el Mundial de Gimnasia Rítmica de Valencia

Paloma del Río se jubilará el próximo 5 de septiembre. La periodista de RTVE se despedirá narrando el Mundial de Gimnasia Rítmica que se celebrará en Valencia del 23 al 27 de agosto. Se trata de una cita deportiva que acogerá a las máximas figuras mundiales de la gimnasia y que será clasificatoria para los Juegos Olímpicos de París 2024. De aquí saldrán las plazas individuales y de conjuntos que completarán las ya clasificadas.

Se despide así la voz inconfundible de TVE en los Juegos Olímpicos, al acumular hasta 16 citas, nueve de verano y siete de invierno. Paloma del Río, que se despidió en Tokio 2020 junto a Almudena Cid, ha sido la voz de los deportes minoritarios al retransmitir las competiciones de gimnasia rítmica, gimnasia artística, patinaje artístico e hípica desde Seúl 88. También ha cubierto mundiales y europeos.

Además, Paloma del Río ha ocupado diferentes cargos en la dirección de Deportes de TVE; redactora jefa, directora de Programas Deportivos y coordinadora de Patrocinios y Federaciones. Entre sus reconocimientos, destacan el Ondas de Televisión a la Mejor Presentadora (2019) o la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo (2015), otorgada por el Consejo Superior de Deportes, siendo la primera periodista en recibirlo, y el Iris de la Crítica por ser pionera y referente en el periodismo deportivo.

La madrileña de 63 años forma parte de una generación de mujeres pioneras en el periodismo deportivo español. En noviembre de 2015 presentó su libro de memorias deportivas y personales Enredando en la memoria y en 2019, El papel de las mujeres en el deporte. Ha sido ponente en multitud de conferencias, mesas redondas, ponencias y masters deportivos sobre temas como Mujer y Deporte, deporte minoritario y Olimpismo.

Paloma del Río se jubilará después de casi 37 años de carrera profesional. "No pienso que es la última transmisión", afirma sobre el Mundial de Valencia. "Es un Mundial clasificatorio para unos Juegos Olímpicos y va a haber muchos nervios entre las gimnastas. Se juegan mucho, pero si hay algo bueno es que se disputa en España y el ambiente va a ser formidable porque siempre que hay competición aquí, el público se vuelca con cualquier gimnasta que sale al tapiz, sea del país que sea".

"En cuanto a lo personal, es inevitable cierta añoranza: hay un día que empiezas y otro en el que acabas y yo ahora echo la vista atrás y veo todo lo que he hecho, las horas de transmisión de muchos deportes que se quedan en el archivo con mi voz y me entran escalofríos. Ya veremos el domingo 27 como estoy, pero me encuentro agradecida y contenta con todo lo que me llevo en la mochila durante casi cuatro décadas", dice.

Pruebas y horarios en RTVE Play

Miércoles 23: clasificatorias de aro y de pelota desde las 09:00 horas, y finales a partir de las 21:00 horas.

Jueves 24: clasificatorias de mazas y de cinta y finales desde las 21:00.

Viernes 25: clasificación de conjuntos desde las 16:00 a las 19:30.

Sábado 26: final individual con las 18 mejores a partir de las 15:00 horas.

Domingo 27: finales por aparatos de conjuntos desde las 16:00 horas.

Todas las pruebas serán narradas por Paloma del Río junto a Almudena Cid, la única gimnasta de rítmica que ha disputado cuatro finales olímpicas. Paloma del Río ha narrado toda su carrera deportiva, y desde 2011 son compañeras en estas retransmisiones.

