Paloma del Río se despide emocionada de sus últimos Juegos Olímpicos: "Solo quiero dar las gracias"

La periodista Paloma del Río, una de las voces más emblemáticas de los Juegos Olímpicos, ha realizado esta madrugada su última retransmisión de las competiciones de gimnasia olímpica y ha dado lugar a uno de los momentos más emocionantes de Tokyo 2020.

La exgimnasta Almudena Cid, compañera de la periodista en las tareas de locución, aprovechaba esos últimos minutos de retransmisión para despedirse de la que sin duda ha sido una de las voces más importantes del deporte en los JJOO desde sus inicios en Seúl '88.

"Gracias a ti han tenido voz y lugar deportes que tenemos que mirar en las últimas páginas de los periódicos y a los que se dedica muy poco tiempo en los telediarios. Pero tú has dado voz a muchos deportistas, y consideramos que eres la banda sonora de nuestras vidas. Así que gracias por todo lo que nos has dado, lo que nos estás dando y lo que espero que nos sigas dando", le expresaba Almudena, incapaz de controlar las lágrimas.

Única e irrepetible. Aun quedan muchos encuentros por delante. pic.twitter.com/1L3ovKxZ6Q — 𝐀𝐥𝐦𝐮𝐝𝐞𝐧𝐚 𝐂𝐢𝐝 (@almudenacid) August 8, 2021

"Esta es la última, salvo sorpresas, retransmisión de gimnasia olímpica que voy a hacer. En dos meses tenemos el Mundial", explicaba Paloma del Río. Y es que la periodista de TVE tiene previsto jubilarse en dos años, con 63, por lo que no estaría en activo para los Juegos Olímpicos de París 2024.

La periodista tampoco podía contener la emoción cuando se dirigía al público en su despedida, agradeciendo todo el cariño recibido: "Me queda la ceremonia nada más, pero todo en esta vida empieza, todo en esta vida acaba. Yo he sido muy feliz haciendo los Juegos Olímpicos, muy feliz. Nunca pensé que iba a estar en estas circunstancias. Y yo solo quiero dar las gracias a la gente por el cariño que me hace llegar en la gimnasia, en los deportes minoritarios".

Del Río también ha tenido palabras de agradecimiento para Almudena Cid, con la que lleva siete Juegos compartiendo retransmisiones: "Muchas gracias por acompañarme en este viaje, Almu, porque han sido 7 Juegos Olímpicos contigo".

Recientemente la periodista de TVE era galardonada con el Premio Iris de la Crítica 2020, por una trayectoria pionera y ser referente en el periodismo deportivo y en la televisión pública, por su talento como comunicadora y por visibilizar los deportes minoritarios.

Sigue los temas que te interesan