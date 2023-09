La irónica reacción de Susi Caramelo tras la fulminante cancelación de 'Cuentos chinos' en Telecinco

Por medio de una breve nota, Mediaset España comunicaba a media tarde de este jueves la cancelación fulminante de Cuentos chinos "tras no haber obtenido los resultados esperados". El programa de Jorge Javier ha sido un visto y no visto en el access prime time de Telecinco, pues se estrenó el pasado lunes 11 de septiembre.

El formato de La Fábrica de la tele no ha llegado a calar a la audiencia en ningún momento. Aterrizó con un discreto 9,4%, muy lejos de El Hormiguero, que juega en otra liga al conseguir su mejor arranque de la historia. Las cifras se fueron desplomando poco a poco hasta cae a un insostenible 5,8% el pasado martes. Antes, la cúpula del grupo con sede en Fuencarral había decidido suspender la emisión del programa los jueves, para que no lastrara a GH VIP.

Lo cierto es que los Cuentos chinos se van por la puerta de atrás, con colaboradores que ni siquiera han llegado a debutar. Como analizamos, uno de los fallos del espacio es que no ha terminado por definir su esencia ni su estilo. Unos días se apostaba por una dinámica al estilo de El Hormiguero, mientras que otros se daba más presencia al corazón 'salvamizando' el programa.

Quizás, Susi Caramelo es de las pocas cosas que se salvaban de Cuentos chinos antes del final abrupto que ha tenido. La humorista ha vuelto a demostrar su desparpajo presentando hasta tres secciones en sólo diez días. Lo que me sale del Susi fue la última, donde contó una anécdota escatológica con una de sus parejas que hizo estallar a carcajadas a Jorge Javier. Las otras fueron Muy intelesante y Susi a domicilio. Pero su humor no ha salvado al formato de la guillotina de las audiencias.

Un día después a que el presentador reaccionara a la cancelación -porque ni siquiera se le ha dado la opción de despedirse en antena-, la cómica también ha querido salir al paso de la noticia. Y lo ha hecho como sabe, con humor e ironía. "Espero que os haya gustado la primera temporada de Cuentos chinos. Deseando que se grabe la segunda", ha escrito en Instagram.

Jorge Javier ya intuía lo que se le venía, tal y como reflexionó en su blog de Lecturas al escribir que estaba "sobreviviendo" e "intentando que no me arrastre la marea", consciente de las malas audiencias de Cuentos chinos. Casualidades de la vida, en su última emisión entrevistó a Manuela Carmena, con la que habló sobre el fracaso. "Te ha pasado como a mí, que creía que no iba a perder, pero a veces sucede y no pasa nada", dijo el de Badalona a la exalcaldesa de Madrid.

