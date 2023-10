El aplaudido gesto de una mujer que ha comprado un perro en la calle para evitarle el maltrato

Mientras el foco continúa puesto en las cuestiones de la Ley de Bienestar Animal que nadie parece entender, muchos peludos siguen sufriendo maltrato en España. Son vídeos como este los que nos ayudan a ponernos de nuevo en perspectiva y valorar todavía más la labor de las personas activistas que protegen, en este caso, a los perros. Las imágenes se han hecho virales en las redes sociales y muestran cómo una mujer llega a comprarle un can al hombre que lo paseaba a duras penas, propinándole golpes y tirones.

Sheila Micó, que así se llama la coprotagonista, es la promotora de Revolución Pata, una asociación de Tarragona que se creó para "generar un cambio en la sociedad promoviendo, mediante la educación, la tenencia responsable de mascotas". Explica en su web que "los animales siempre han formado parte de mi vida, desde pequeña se me ha inculcado que son uno más de la familia al que respetar, educar y cuidar", concluyendo que la causa de "la gran cantidad de abandonos es una cuestión de educación y empatía".

Desde la asociación organizan talleres y acciones de responsabilidad social, ofrecen la oportunidad a entidades privadas de realizar este tipo de actividades, colaboran con el tejido asociativo y promueven eventos y proyectos propios. Además, hacen activismo y concienciación a través de las redes y el vídeo de Negra ha servido, sin duda, para mostrar un ejemplo de lo que podríamos hacer cuando veamos una situación similar.

"Te doy 20 euros"

Micó conducía por un polígono cuando observó a un hombre que llevaba un cachorro negro al que le propinó una paliza. "Ayer compré un perro, sí, como lo oyes, ¿te sorprende, verdad?", dice ella al comienzo, consciente de que sonará raro algo así en una persona que promueve la adopción y no la compra de animales. No obstante, mostraría las imágenes para explicar que no aguantó "y tuve que ir a por él, estaba muy nerviosa", cuando bajó del coche y se dirigió hacia él.

El hombre intentó justificarse diciendo que la perra le mordía sin motivo ―algo muy común en todos los cachorros, pero prácticamente inocuo―, que la había adoptado esa misma mañana y tenía las vacunas en regla. "Te lo compro, te doy 20 euros, ¿te vale?", le espetó Micó, logrando un trato: "Sí, yo no lo puedo mantener, la verdad, ¿me lo vas a cuidar? ", pregunta él, mientras ella le tranquiliza y le explica que se dedica al cuidado de animales.

Micó subió al cachorro a una de las jaulas de su maletero y, como sintiéndose a salvo, le cambió la cara en automático. Llegando después al refugio ya movía el rabo feliz, bebió y comió con ansia, como hemos podido ver en un final emotivo del vídeo que ha arrancado el aplauso de miles de personas, va camino del millón de visualizaciones y cuenta con más de 6.700 comentarios dándole las gracias a Sheila Micó.

"Los 20 euros mejor invertidos de tu vida", "segura, decidida, educada... muy bien hecho", "qué feliz se pone incluso dentro de la jaula porque sabía que ya se había acabado esa situación", "qué orgullosa estaría de comprar perros así, mil gracias", "lágrimas como puños me caen, muchas gracias, ese angelito estará agradecido contigo siempre", "qué bonito es, me alegro mucho, eres una persona maravillosa", "no lo has comprado, has pagado su rescate" y "quedan pocos seres como tú, pero mientras existan, seguiré creyendo que hay solución" son algunos de ellos.

Sigue los temas que te interesan