La pifia viral de Justin Bieber rezando por Israel con una foto equivocada: "Qué locura"

El horror que nos llega desde Oriente Medio no le es indiferente a nadie y las redes sociales nos sirven para tomar el pulso de la consternación que existe por las vidas de las víctimas que se está cobrando el conflicto. Sin embargo, hasta los mensajes mejor intencionados pueden volverse en contra si no estamos seguros de lo que vamos a publicar o no hemos profundizado lo suficiente como para no meter la pata. Eso es precisamente lo que le ha pasado al cantante canadiense Justin Bieber, quien se vio obligado a eliminar una "oración" por Israel de su perfil en Instagram.

No es el único que la ha pifiado estos días y se ha vuelto viral por ello. Un ejemplo lo encontrábamos en Roma, donde han iluminado un monumento que podría no ser el ideal para solidarizarse con los israelíes. Estos días han sido muchos los edificios monumentales que se han teñido de blanco y azul en todo el mundo, como la Casa Blanca, la Torre Eiffel o la Ópera de Sídney. En cambio, en la capital italiana optaron por el Arco de Tito, levantado en honor al general romano que tomó Jerusalén y destruyó el Templo Sagrado para los judíos.

Entre los famosos, igual a Bieber la actriz Jamie Lee Curtis, una de las más activistas en sus redes sociales. En su caso, optó por coger una fotografía de varios niños firmada por The New York Times y acompañarla de la frase "el terror viene del cielo" y una bandera de Israel, pero cuando se dio cuenta de que los pequeños eran palestinos y no israelíes lo borró. Al canadiense le pasó un poco lo mismo y ha sido el politólogo Alán Barroso el que nos ha puesto sobre la pista en X:

Justin Bieber sube un storie en la que pone “praying for Israel” sobre una foto de Gaza destruida por los bombardeos de Israel. Qué locura. pic.twitter.com/nbyqWb2yfm — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) October 11, 2023

Bieber subió a sus stories una fotografía en la que ponía "praying for Israel" [rezando por Israel, en español], pero no se percató de que se trataba de una imagen de Gaza bombardeada por los israelíes. "Qué locura", añadía Barroso, dando pie al resto de tuiteros a dejar su opinión al respecto. Estas son algunas de ellas:

No tiene ni idea de nada el chaval. — Diego Medina López (@DiegoMedinaLpz) October 11, 2023

Es mejor que no digan nada, no opinen, pienso que esto lo hacen por tener likes — 📷 Daniel 📷 (@danyelgphoto) October 11, 2023

Esa gente no sabe ni por donde le viene el viento — 🔸Ambrosio🔸 (@ambrosioruperez) October 11, 2023

Nunca fue el más listo de su clase — David Cemar (@davidcmnieto) October 12, 2023

Si no sabe cantar va a saber rezar... — UN ENTENDIDO DE CINE 👁️ 🎬 (@1entendidocine) October 12, 2023

Justin no era de sobresalientes me parece a mi — El Lean (@Lean1927) October 11, 2023

Éste chavalín tiene menos luces que un cementerio. — Hulio oficial (@jucalga) October 11, 2023

La locura no es que Justin Bieber suba eso. La locura es que el 90% de la población ahora mismo podría hacer exactamente lo mismo 🤦‍♂️ — Antonio Cancela (@ToniCancela) October 11, 2023

En cuanto se viralizó, Bieber eliminó la imagen y se limitó a repetir la frase, junto a un emoji de un corazón roto, sobre un fondo neutro de Instagram:

Ojalá que al menos haya aprendido algo de su error.

