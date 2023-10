La queja viral de una joven con padres divorciados sobre su "infierno de caminatas y maletas"

Un total de 81.302 parejas se divorciaron en España durante el pasado 2022 según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y en el 51,2% de los casos había hijos menores sobre los que otorgar custodias: el 3,5% se otorgó al padre, el 50,6% a la madre, el 45,5% fue compartida entre ambos y el 0,4% a instituciones o familiares. Lo cierto es que crecer siendo hijo de padres divorciados no es extraño en nuestro país desde hace años, pero pocas veces hemos escuchado el testimonio de jóvenes que siguen yendo de casa en casa.

Es el caso de Paula, una tiktoker de Barcelona que estudia Derecho y cuenta con más de 464.000 seguidores en la red social, donde ha trascendido ahora por grabar un vídeo en el que sale quejándose de la vida "nómada" a la que le obliga la separación de sus padres, cosechando críticas y aplausos. "Solo la gente con padres divorciados va a entender esto, no la gente que tiene a los padres casados y tiene una vida totalmente sedentaria y una cama solo en la que vive tranquilo", anuncia mientras arrastra una maleta por las calles de la ciudad.

"Soy una pobre nómada que, en vez de llevar espadas y bolsas llenas de pieles de ñus para sobrevivir, llevo una maleta. Aquí llevo toda mi vida", dramatiza la joven, augurando que "la gente pensará: '¡Ay, qué guay esta chica que se va de viaje!'. No, cariño, me voy a casa de dos personas que no se quieren poner de acuerdo y me han condenado de por vida a estar maleta arriba, maleta abajo". Se queja, añadiendo además de la dificultad que encuentran las ruedas del equipaje para deslizarse en las losetas tan características de Barcelona.

"No os caséis"

"Necesito una grúa para mover esta maldita maleta, coño", se enfada de nuevo, lanzando también una petición para "futuras parejas que me están viendo, que están a punto de contraer matrimonio, no seáis tan hijos de puta y tenedlo claro, no pasa nada si decís que no y no os casáis; pero luego no tengáis hijos porque esto es lo que les vais a provocar: un infierno de caminatas y maletas", finaliza Paula, escribiendo que "no puedo más, me dedicaré al Derecho Matrimonial para crujirlos a todos los malos".

El vídeo de Paula supera las 3,4 millones de reproducciones y pronto ha llegado a otras redes sociales, como es el caso de X, donde no ha dejado a nadie indiferente y una mayoría la ha criticado en estos términos:

Que alguien le diga a esa niñata que dos personas que no se aman y no quieren convivir, no tienen que sacrificarse y ser infelices por haber traído hijos al mundo. Lo que no quiere decir que dos padres separados no puedan mantener una buena relación familiar para que el producto,… — Diane🇨🇺🇺🇸 (@Dianelysbt) October 2, 2023

Normalmente estos hijos

Mimados tienen coche y moto no? Asi era en mi barrio. — KaizenBNB (@arjonillakaizen) October 3, 2023

Si tus padres tienen la misma actitud que tu ante la vida, no se ni como se soportaron hasta tenerte, supongo que tu madre quería procrear por instinto y tu padre meterla en caliente más veces sin pagar, otra explicación no creo. — Jati (@jatioficial) October 2, 2023

¿Qué es el narcisismo y el egoísmo? Vean el vídeo. — JoeLinkSakai (@JoeLinkSakaii) October 3, 2023

Problemas del primer mundo. En el tercero los dejan solos. — Emma Orczy (@emma_orczy) October 3, 2023

Pobrecita, tirar de una maleta... — shur₿i₿or (@bor_sur) October 2, 2023

Ya es grande esta niña, no? A ver, q creo q puede decidir con q progenitor quedarse. Y así deja ese "infierno de caminatas y maletas" — Karla Melos 🍬🍬🍬 (@karla_melos) October 2, 2023

no puedo mas de la risa , con la generacion de cristal . Niña tu mayor problema en la vida es que las baldosas de las aceras son de diseño ( y muy lindas por cierto) ??? jajajajaa😂🤣🤣🤣🤣🤣 — GabriciG (@GabriciG) October 3, 2023

Paula ha desactivado los comentarios de su vídeo de TikTok, pero ha dejado claro en dos etiquetas que se trata de un vídeo de humor en la que ella estaría exagerando para hacer el drama sobreactuando.

