La "mala experiencia" de una 'tiktoker' en Zara se hace viral: "Derribemos ya ese mito"

Ir de compras puede ser una experiencia muy traumática para algunas personas, sobre todo para aquellas que no cuentan con un físico normativo y no suelen encontrar prendas que le queden bien. Parte del trabajo de quienes están al otro lado del mostrador pasa por tratar bien a la clientela, ofrecerles alternativas y no juzgar a la gente, pero los testimonios que se pueden ver y escuchar en las redes sociales dejan patente que todavía siguen dándose situaciones incómodas como la que ha vivido esta joven.

Beth Lordán es una tiktoker que publica vídeos con trucos de belleza, pero también mostrando sus compras o sus dotes para la pintura. En sus dos últimos vídeos, en cambio, ha querido hablar de la "mala experiencia" que ha vivido en una tienda de Zara con una dependienta. "Surrealista", asegura, explicando que había entrado en el establecimiento y se encontró con un "vestido que me encantó, dorado y cortito, como brillante, precioso" que quiso probarse para ver cómo le sentaba.

Entró al probador y "había una chica ahí atendiendo que de por sí tenía bastante cara de mala leche, con cara de que no le gusta su trabajo, que lo entiendo porque los trabajos cara al público son superdesgastantes", aprecia Beth, quien trabajó también en Zara. Se probó el vestido, no le convenció porque "soy bastante delgadita y sentía que me hacía la figura como muy lánguida" y salió a devolvérselo: "Ya me miró con cara de odio".

Beth continúa en un segundo vídeo, retomando en su salida del probador, cuando la chica le pregunta cuál es el motivo para no comprárselo. "Me noto como que me hace la figura un poco lánguida", le contesta la joven. "La conversación se podía haber acabado ahí porque yo en ningún momento le pregunté su opinión, y la señora no hace otra cosa que mirarme de arriba a abajo y decir: 'Hombre, es que estás superflaca, no te va a hacer curvas'", traslada la tiktoker.

"El tono, el mensaje, la poca educación... Creo que no se debe de hablar del cuerpo de los demás porque nadie sabe si alguien puede tener un complejo con su cuerpo o no", reflexiona Beth, añadiendo que "da igual que estés delgado, derribemos ya ese mito y dejemos de comentar cuerpos, da igual el tipo que sea". Asegura también que conoce "a muchísimas chicas que tienen complejos con el tema de estar delgadas" y valora que "si encima trabajas de cara al público, peor me lo pones".

"Basta de hablar del cuerpo de los demás, basta, no pintas nada", concluye Beth, a la que han dado la razón en muchísimos comentarios. "Las que somos delgadas sabemos lo que es recibir esos comentarios y se piensan que no afecta, gracias por visibilizar", "muchas dependientas de Zara te hacen sentir incómoda y se te quitan las ganas de comprar", "se creen que trabajan en Gucci o Versace, un poquito más de humildad", "son muy maleducadas en general", "lo que tendría que hacer es recomendarte otro tipo de vestido" y "fui a preguntarle una talla a una y, sin decirle nada, me dijo que no tenían talla L sin saber si era para mí o qué talla uso" fueron algunos de ellos.

