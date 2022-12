Las dependientas de Inditex de La Coruña desconvocan la huelga tras llegar a un acuerdo

Llegó la paz social llegó a La Coruña. Inditex y las dependientas han llegado a un acuerdo para desconvocar la huelga prevista para este 23 de diciembre y el 2 de enero. El grupo textil se ha comprometido a aplicar una subida salarial de 322 euros al mes con cargo a la nómina de enero y con carácter retroactivo a noviembre.

Este incremento, multiplicado por las 15 mensualidades que reciben los trabajadores, supondrá un incremento anual total de más de 4.800 euros brutos.

Este mismo acuerdo también regula un punto, que solo afecta a la provincia de La Coruña, referente a un plus (llamado 'plus sede') que hasta esa fecha era de una cantidad de 57,07 euros. Lo acordado hace que la nómina de noviembre de 2022 el plus sede pasa a ser de una cantidad de 180 euros al mes en 15 mensualidades. Esto supone una subida de 122,93 euros sobre la actual cantidad.

[Inditex retrocede una década: regresa a niveles de 2013 en número de tiendas físicas]

Asimismo, desde la nómina de noviembre de 2023 el plus sede pasa a ser de una cantidad de 200 euros al mes en 15 mensualidades. Esto supone una subida de 20 euros sobre el año anterior.

Y desde la nómina de noviembre de 2024 el plus sede pasa a ser de una cantidad de 240 euros al mes en 15 mensualidades. Esto supone una subida de 40 euros sobre el año anterior.

Dicho plus será revisado en un mínimo de 1,5% y en todo caso, de ser superior, con el incremento pactado en el convenio colectivo provincial de comercio de La Coruña.

“Aún valorando de una manera positiva el acuerdo firmado, el punto que afecta únicamente a la provincia de A Coruña, nos parecía insuficiente puesto que las trabajadoras afectadas no estaban de acuerdo, tal y como demostraron en la huelga del día 17”, señala en un comunicado UGT.

Por este motivo UGT La Coruña mantuvo la participación en la huelga y las convocadas para las siguientes fechas.

“A pesar de que el convenio sectorial aún se encuentra en fase de negociación, gracias a las movilizaciones y presiones ejercidas por la CIG, Inditex pudo comprometerse a hacer efectivo este aumento ya en la nómina de enero, sin esperar a la firma y publicación del convenio”, detalla la Confederación Intersindical Gallega (CIG), que lideró en noviembre dos jornadas de paro en pleno Black Friday.

