La absurda queja viral a un restaurante por no 'garantizarles' la luna llena en la cena: "¿Me vacilas?"

No hay que ser ningún erudito para saber que la luna va pasando por diferentes fases a lo largo de lo que llamamos ciclo lunar, que dura más o menos un mes. Basta con echar una miradita al cielo de vez en cuando para ver cómo se ve unos días llena, otros menguante, otros creciente y los restantes, con luna nueva, ni se le ve. Sin embargo, hay quien cree que los hosteleros también tienen poder sobre el satélite terrestre y no dudan en reclamarles que no les hayan servido la cena en su mejor momento.

Ha sido Soy Camarero quien quiso compartir este nuevo capítulo surrealista de las peticiones a hosteleros para que el resto de los mortales veamos hasta dónde tienen que aguantar. En un par de capturas de una conversación de WhatsApp, se ve cómo le preguntan al cliente qué problema ha tenido y éste, ni corto ni perezoso, se quejaba de que "en las imágenes que has enviado salían parejas en un entorno idílico y romántico": "¿Y el nuestro no lo es?", interrogaba de nuevo el dueño.

Explica el hostelero que ofrece una cena de "exteriores, con música en directo, bajo cientos de luces, atención exquisita..." y asegura que "no sé todavía cuál es el problema ni ese enfado y en qué hemos fallado", pero lo averiguaría pronto: "En las imágenes sale una luna llena que brilla de lo redonda que es, la noche que fuimos estaba muy baja, a la mitad; no había luna llena redonda ni en el cielo arriba", protesta el cliente.

"Se explica en Primaria"

Armado de paciencia, su interlocutor se dispuso a dar una clase de ciencia básica, recordando que "la luna gira, las fases lunares se explican en Primaria y, además, no depende de nuestro pequeño negocio". Incide también en que les gustaría "tener una enorme luna llena en el cielo eternamente, pero eso no depende de nosotros como comprenderás" y añade que "tampoco creo que le hiciera gracia a nuestros navegantes, pero eso es otra historia":

"No podemos hacer nada respecto a la luna", concluye el hostelero, sin saber que la respuesta vendría con consejo: "Entonces abrid solo las noches de luna llena y el resto cerrad o avisad en un cartel que no siempre hay luna llena, para no estafar a los clientes". La recomendación sonó tan ridícula que el profesional preguntó si le estaban vacilando; en cambio, parece que no es así: "Cuando recibas mi hoja de reclamaciones ya verás si vacilo o no".

Más de 6.600 retuits, cerca de 2.000 comentarios y un alcance de más de 2,7 millones de cuentas avalan la viralidad de un tuit que ha indignado, preocupado e inspirado la carcajada a partes iguales:

Las redes sociales están sacando a la luz, todo lo que había por el mundo — Lluis👁️🧌 (@conelflowsito) July 11, 2023

Eso y lo de calificar la Torre de Hércules con un uno porque «el entorno es maravilloso pero cuando fuimos había mucha niebla y no se veía el horizonte. Alguien debería haber hecho algo para evitar estas situaciones», tal para cual. — Osgood Fielding III (@jlaneiros) July 11, 2023

Luna a la carta. Cómo nadie lo había pensado antes!!???

Dónde están ahora los emprendedores???? — Felipe S. R. (@solis_rebollo) July 11, 2023

En un episodio de lluvias de barro (con polvo sahariano) una turista se quejaba de que su balcón siempre tenía puntitos de barro. Que no limpiaban bien la habitación. Otra se quejó del clima: llovía y ella había venido a disfrutar del sol y playa... — Tebanna 🐱🦇🌸🌳🇦🇩🇩🇪🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇺🇸 (@annabet67) July 12, 2023

Es que tiene razón, publicidad engañosa. Yo fui a uno en el que publicitaban cenas en pareja y fui solo y no me asignaron ninguna pareja. ESTAFADORES ! — 🅹🅾🅷🅽 🆂🅼🅸🆃🅷 (@DR_JohnSmith_) July 11, 2023

Tiene que ser vacile. Nadie puede ser tan gilipollas si no entrena para ello. 😅 — AJC - II 🇯🇵🇰🇷🇮🇱🇪🇺🚜🖊️ (@xixoctubre) July 11, 2023

Tengo una amiga que trabajó de recepcionista en un hotel en Benidorm, y ha recibido varias hojas de reclamaciones de turistas, porque llovía en su semana de vacaciones. — castorrem🍊 (@castorremo) July 12, 2023

Siendo recepcionista hace años, me pasó lo mismo con una playa, lo que me costó que entendieran lo de las mareas, llegue a pensar que era una novatada. Venga a enseñarme las fotos de nuestra web y las suyas y diciendo que era publicidad engañosa y eso de la marea una excusa mía. — Moreeghan (@MorriganAst) July 11, 2023

Yo lo veo de querella civil.



Es una auténtica vergüenza que en un restaurante no sean capaces de ponerte una luna llena en la terraza para poder cenar románticamente. — LadyCrocs (@ladycrocs) July 11, 2023

Ojalá haya una segunda parte con el texto de la hoja de reclamaciones.

