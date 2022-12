Test viral de personalidad: el mono que más te guste desvelará cuál es tu mayor atractivo

Test de personalidad y acertijos visuales son tendencia en las redes sociales. Este tipo de publicaciones se hacen virales rápidamente y están gozando de un éxito inesperado. Suponen un pasatiempo divertido para todo tipo de personas, puesto que algunos ponen a prueba nuestras destrezas y agudeza visual, mientras que otros nos ofrecen información para reflexionar y que nos conozcamos un poco mejor, como el caso del que nos ocupa. Unos y otros se pueden compartir con amigos, y aquí dejamos un par de los que hemos publicado estos días: 'Nuevo acertijo visual: ¿eres capaz de encontrar un perro en esta ilustración?' y '¿Pájaros, una mujer o el cielo?: lo primero que veas en la imagen del test viral desvelará qué valoran de ti'.

Hoy os proponemos que observéis el dibujo de estos tres monos y digáis cuál es el que más os gusta. Ahora no se trata de enfrascarse en retos con el cronómetro en la mano para entrenar nuestra vista entre imágenes con un sinfín de objetos, sino en hacer el ejercicio de mirar la ilustración de estos primates sentados, uno tapándose los ojos, otro las orejas y el tercero la boca. Debemos fijarnos en la imagen, que os recordamos a continuación, y seleccionar a nuestro favorito. Es importante que os toméis vuestro tiempo porque de una buena elección dependerá lo que tenemos que decir sobre vuestro mayor atractivo.

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad.

Imagen del test

La imagen del test viral de personalidad.

Resultados del test

Una vez que te hayas decidido por uno de los tres monos que te proponemos podrás descubrir su significado. Estos son los resultados:

El mono número 1

Si el que más te llama la atención es el mono que no quiere ver, el que se tapa los ojos, significa que tu mayor atractivo reside en tu individualidad. Aunque parezca una contradicción, la gente a tu alrededor valora que seas una persona autosuficiente y selectiva con tu círculo más íntimo. Que no te agraden las muestras de cariño más físicas no quiere decir que seas alguien arisco.

El mono número 2

En cambio, si has escogido el primate que no quiere escuchar es porque tu mayor atractivo es la gestión que haces de la amistad. Eres una persona muy sociable, original y auténtica que hace las cosas a su manera, un valor que es muy apreciado por tu entorno. Llamas la atención sin querer y esto también puede molestar a la gente soberbia y envidiosa, de la que debes alejarte.

El mono número 3

Si, por el contrario, has elegido el mono que prefiere no hablar es porque lo que más valoran de ti es tu sensibilidad. A menudo, este carácter es difícil de entender para los demás, porque puedes llegar a aislarte para no sentirte herido, pero saben que poca gente empatizará con ellos como lo haces tú, con una inteligencia emocional especial y talento para las artes.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

