Nuevo test viral: la posición de tu pie revelará muchos rasgos de tu personalidad

Los test de personalidad nos permiten conocer aspectos sobre nosotros mismos o sobre quienes nos rodean de una manera muy entretenida. En este caso, te traemos un test que te permitirá conocer rasgos de tu carácter con tan solo la posición que adoptas cuando estás de pie.

En función de la manera en la que te sueles colocar de pie cuando estás parado, ya sea conversando con otras personas o formando una cola para esperar tu turno, esto tiene un significado dentro de tu carácter y personalidad.

Cuando tengas clara la manera en la que te posicionas de pie, solo tendrás que compararla con las diferentes posturas que puedes observar en la imagen. Una vez hecho esto, comprueba en los resultados del test de personalidad lo que tu lenguaje corporal revela acerca de ti.

Imagen del test de personalidad

Resultados del test de personalidad

De acuerdo a la manera en la que te posicionas cuando estás de pie, podrás conocer más sobre tu personalidad. Los resultados del test son los siguientes:

1. Piernas en paralelo: si cuando estás de pie te colocas con las piernas en paralelo la una con la otra, esto quiere decir que tu personalidad refleja sumisión o respeto por la autoridad. Asimismo, cabe recalcar que no eres una persona muy dominante a la hora de hablar con los demás, y sueles ser agradable y muy buen oyente.

Sin embargo, esto no quiere decir que no tengas conocimientos o confianza cuando te encuentras en una conversación, ya que es probable que seas objetivo y tengas tacto a la hora de comunicarte. El detenerte de pie con las piernas paralelas también te ayudará a calmarte en los momentos en los que te encuentras demasiado asustado, nervioso o emocionado.

2. Piernas ligeramente separadas: si eres una persona que se para con las piernas ligeramente separadas, tu personalidad quiere decir que te inclinas hacia el mando y la autoridad, al mismo tiempo que eres capaz de transmitir confianza y asertividad.

Te detienes de una manera que parece que tratas de ocupar un espacio de mayor tamaño y no tienes miedo a la hora de hacerte sentir entre una multitud. Asimismo, eres una persona llena de confianza que tienes a decir lo que piensas, manteniéndote firme en tu postura.

3. Una pierna por delante: si cuando estás de pie te paras con una pierna por delante de la otra, quiere decir que tu personalidad es la de una persona que está cómoda y satisfecha con ella misma y con el entorno que le rodea. En este caso, tu ambiente es muy relajado y te encuentras viviendo alineado con tu yo interior.

Eres una persona que sabe vivir el presente, honesta y que no tienes problema a la hora de mostrar de una manera abierta tus emociones y sentimientos. Tienes las cosas claras y expresas aquello que te pasa por la mente.

4. Piernas cruzadas: si te detienes con las piernas cruzadas, esto quiere decir que eres una persona que disfrutas más de tu propia compañía que de la de estar con una multitud de personas. Puede que en muchas ocasiones te encuentres a la defensiva para proteger tus emociones y sentimientos, además de que hay ocasiones en las que podrías tener falta de confianza ante determinadas situaciones o conversaciones.

Por otro lado, hay veces en los que puedes llegar a ser bastante sumiso, aunque no eres rápido a la hora de relacionarte con otras personas extrañas. De hecho, es probable que cruces tus piernas cuando estás en presencia de nuevas personas que llegan a tu grupo. Eres una persona que está cerrada a nuevas experiencias.

La importancia del lenguaje no verbal

Cabe tener siempre presente que nuestro lenguaje no verbal dice mucho más de nosotros mismos de lo que podamos pensar, y más allá de lo que podemos decir cuando nos comunicamos, hay que ser capaces de ir más allá y ser capaces de identificar los gestos propios o de otra persona.

De esta manera, mientras que el componente verbal está destinado a dar información, el componente no verbal ofrece datos acerca de nuestro estado y actitudes personales, así como de los rasgos que denota nuestra personalidad. De esta manera, al comunicarse con otras personas es importante que le des la importancia que merecen a los gestos o posturas.

Los test de personalidad, muy útiles para conocerse a uno mismo

Los test de personalidad son unas pruebas que se usan de manera habitual en la psicología clínica, así como en los procesos de selección de personal y otros ámbitos. Gracias a ellos se pueden llegar a conocer aspectos relevantes acerca de la personalidad y comportamiento de una persona en específico, de forma que es posible conocer la habitual reacción frente a unas circunstancias determinadas.

Se trata de unas herramientas que son muy útiles para conocer a otras personas, pero también para el autoconocimiento. Aunque en este caso hablamos de un test de personalidad que no tiene validez científica y que se trata tan solo de contenidos de entretenimiento, debes saber que son una excelente manera de poder conocer algunos detalles acerca de ti mismo que hasta ahora puede que no conocieses o en los que no hubieras reparado.

Además, realizar este tipo de pruebas junto a otras personas os puede ayudar a todos a conoceros mejor, con lo que ello supone para la mejora de las relaciones personales. Esta es solo una de las múltiples ventajas asociadas a este tipo de actividades.

