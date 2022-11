Nuevo test visual: elige un corazón y te desvelaremos un rasgo oculto de tu personalidad

M. C.

El éxito de los test de personalidad y los acertijos visuales que se hacen virales en las redes se debe a que suponen un entretenimiento para todo tipo de personas. Unos ponen a prueba nuestras destrezas y permiten que retemos también a nuestros amigos, mientras otros nos hablan de los rasgos de nuestra personalidad que pasan desapercibidos. Estos días hemos publicado 'Dinos cómo llevas el pelo y te diremos cómo es tu carácter' y 'Test viral de personalidad: descubre tus virtudes y defectos por cómo sujetas tu taza'. Hoy te traemos la oportunidad de conocerte mejor eligiendo uno de estos corazones.

En esta ocasión no vamos a retarte con misiones casi imposibles para tratar de ver algo en pocos segundos, pero sí vamos a pedirte que te detengas un momento a mirar la ilustración que recordaremos a continuación. Es importante que hagas una pausa y la observes, fijándote en cuál de estos corazones que se muestran te llama más la atención, siendo lo más sincero que puedas. Existen seis respuestas posibles y dependiendo de qué figura escojas podrás saber qué tipo de personalidad tienes.

Con este test de personalidad podrás saber algún dato sobre ti mismo que ignorabas o no apreciabas aquellos escollos que nos vamos encontrando a lo largo de nuestra vida. Tal y como advertimos en este tipo de test de personalidad virales, se trata únicamente de un divertimento y no deberías darle más importancia que esa al resultado. De hecho, lo gratificante de estas pruebas es que te ayudan a hacer una reflexión sobre tu personalidad o aspectos de tu vida que no siempre analizamos.

Imagen del test

La imagen del test visual.

Resultados del test

Una vez que hayas escogido uno de los cuatro peinados podrás descubrir su significado. Estos son los resultados:

Corazón número 1

Si has escogido este corazón es porque tienes una personalidad imponente y no es fácil llegar a conocerte bien. Eso despierta curiosidad a tu alrededor y te vuelve muy interesante, así que eres de esas personas especiales.

Corazón número 2

Si has escogido este corazón es porque eres dulce y cariñoso aunque te muestres indomable con las personas que no te conocen. Estar a tu lado supone todo un privilegio para los tuyos, a los que dedicas un cuidado especial.

Corazón número 3

Si has escogido este corazón es porque eres una persona divertida, amigable y protectora. Harás de todo por conseguir el bienestar de las personas a las que quieres e incluso dejas lo priorizas por delante del tuyo propio, algo que no es positivo.

Corazón número 4

Si has escogido este corazón es porque siempre vuelves a florecer a pesar de las dificultades que enfrentas. Eres positivo aunque los momentos sean malos, sin dejarte llevar por la tristeza y emanando mucha luz a tu alrededor.

Corazón número 5

Si has escogido este corazón es porque tienes muchas cosas positivas para dar y ofrecer. No tienes maldad y siempre empatizas con los demás, teniendo claro que lo que uno hace siempre vuelve. Por eso intentas actuar con bondad.

Corazón número 6

Si has escogido este corazón es porque sueles mostrarte duro o invasivo en ocasiones, pero dentro de tu aun existe el miedo de pasarlo mal. Piensas que eso te hace débil o excesivamente sensible, pero realmente estás mostrando tu lado más humano.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

