La polémica carta de un padre al profesor de su hijo: "Las lecciones se las doy yo, pero no usted"

Uno de los virales más destacados de esta semana ha sido la parodia que una tiktoker gallega hacía de la enseñanza española desde los años 50 hasta un hipotético futuro en 2027. De los reyes godos a la ausencia de calificaciones para no ofender al alumnado, dos extremos entre los que deberíamos llegar a un equilibrio. No obstante, podría abrirse un melón en paralelo: cómo han cambiado las actitudes de las familias con respecto al profesorado en todo este tiempo.

Antes, prácticamente nadie cuestionaba las decisiones de la profesora. De hecho, una histórica contestación de madre es la que replicaba un "algo habrás hecho" cuando les confesábamos que nos habían castigado en clase. Ahora, en cambio, lo habitual es cuestionar al docente de turno, quitarle autoridad e incluso, en ocasiones, generar situaciones violentas. En la que nos ocupa la sangre no ha llegado al río, pero sí ha provocado una gran polémica en Twitter estos días.

Se trata de la captura de un correo electrónico que Ángel, el padre de un joven de 18 años llamado Fernando, le ha enviado a su profesor. Ha sido el chico quien lo ha compartido en Twitter explicando que el docente "llevaba un año entero diciéndome que no valgo para nada" y obteniendo a cambio un aluvión de reacciones, próximas a las 50.000. "Me dirijo a usted como padre y como persona que fue joven una vez", arranca la misiva.

"Todos hemos fumado un canutillo"

"Me escribió usted diciéndome que si mi hijo sigue así no va a llegar a nada en la vida, que sabe que no estudia mucho, que sale de fiesta, que bebe alcohol y 'fuma marihuana'", continúa el padre, asegurando que no está "contento" con estos comportamientos, pero argumentando a su favor que "Fernando es un joven de 18 años y que hay cosas en la vida que se aprenden por 'prueba y error'" y "yo o incluso un profesor podemos ayudar a guiarle y a decirle qué está bien o mal, pero si algo tengo claro es que cuando mi padre me prohibía o me castigaba, lo único que conseguía es que lo hiciese a escondidas y que nuestro vínculo padre-hijo se fuese disolviendo":

Un profesor llevaba un año entero diciéndome que no valgo para nada y mi padre decidió escribirle un email pic.twitter.com/IpEB87r35K — shinobu (@fernandosoto_22) September 22, 2022

"Soy partidario de que Fernando aprenda por sí mismo", reitera el padre en su carta, afirmando que "si tiene que repetir, que repita" y confesando que "yo también disfruto cómo él aprende habilidades sociales y tiene muchos amigos, eso no se puede aprender en la escuela". Asimismo, minimiza el tema del consumo de drogas diciendo que "todo el mundo de joven se ha fumado un canutillo" y llegando a insinuar que incluso lo ha hecho el propio docente.

"Así que, por favor, no le vuelva a decir a mi hijo que no vale para nada en la vida. Las lecciones se las doy yo, no usted", concluye el escrito. Las reacciones han sido muchas y muy variadas. De hecho, como anticipábamos, ha habido aplausos a ese padre que ha dado la cara por su hijo y también comentarios de ánimo al chaval, al que le han querido transmitir que la vida da muchas vueltas:

Desde que teniia 16 años he recibido esos comentarios de montones de profesores. Que no valía para estudiar, que no hiciese bachillerato que no podría con ello, que me buscara la vida en otra cosa... 3 años despues saco la oposición de mi vida y soy fijo en algo que es mi vida — Moncho_01 (@MonchoVelo) September 22, 2022

Yo en bachillerato no hacía más que fumar y salir de fiesta, repetí. Me dijeron que nunca llegaría a nada en la vida, reiteradas veces. Y aquí estoy, con una carrera, un máster en holanda y dirigiendo un departamento de marketing en Países Bajos. QUE NO TE DIGAN QUE NO VALES! — Andrea Rivera (@_aanneerr_) September 23, 2022

Es increíble cómo algunos profesores juzgan por las apariencias y te hacen sentir que no vales para nada en tu vida. Cada uno tenemos nuestro ritmo y no por no llevar una vida igual al resto, significa que no valgamos para nada.

Chapó por tu padre. — BEA (@beaamanea_) September 23, 2022

Las autoridades de tu escuela deberían tomar cartas en el asunto y actuar contra ese "profesor". Por más dificultades que tenga un estudiante, ejercer ese tipo de acoso y violencia contra alguien debería ser prohibido y castigado duramente. Puede destrozar mentalmente a alguien. — Aldair 🇲🇽⚽ (@aldeus_) September 23, 2022

A mi un profesor me decía estúpido que no valía para nada que el dibujo no vale para nada y que no llegare nunca a nada , y bueno, aquí estoy, dibujando :D — Frank Pancorbo 🎨Dibujos y Diseño Gráfico 🎨 (@Frank_Pancorbo) September 22, 2022

Tu padre te apoya.



Es tu deber hacerle sentir orgulloso también, que eso se olvida muy a menudo. — calvo plan (Lobatalibán) 🕊 (@ElCalvoDeLobat0) September 23, 2022

El padre que todos queremos — Nanosexual 🇪🇸 (@Nanosexual1) September 22, 2022

En mi caso ni bebo, ni fumo, ni me drogo, ni salgo de fiesta. Pero no porque me hayan forzado a ser así, así he salido yo, pero vamos la forma de educarme que ha tenido mi padre es justo igual a la del tuyo. Él siempre va a estar ahí para aconsejarme y apoyarme, pero aprenderé yo — The Triforce Power (@thetriforcepowe) September 23, 2022

Te doy mi enhorabuena por el gran padre que le ha regalado la vida.



A ésos padres nunca se les falla. Siempre están.



Así que tienes un gran apoyo para ser una gran persona, lo más importante de la vida.



Ésos profesores sin ninguna empatía, ¿qué valores van a transmitir? 🤔🤔 — Juanma Estévez (@JuanmaEstvez2) September 23, 2022

Pero, al otro lado, también ha habido muchas críticas tanto al padre como al hijo:

Con 18 años ya tienes los huevos pelaos para que tu padre vaya a defenderte por decirte que fumas canutillos no? Menos mal que es todo inventado para ganar likes — Johnny Techno Ska (@JonnhyTechnoSka) September 23, 2022

Yo como profesor te digo también. Ya eres muy mayor como para que tu padre te tenga que ayudar a poner límites a las personas. Responsabilizate de tu vida y aprende límites a las personas, incluso a tu padre que con buena voluntad te quiere ayudar. — POLVORAAA! (@grancannon) September 23, 2022

Qué pena que existan los padres así. — . (@juanjoorb_) September 23, 2022

Y cuando se lo diga su jefe? También le va a enviar un mail el padre? — Mónica IG (@mon_nika) September 23, 2022

Vergonzosa la actitud del padre… con razón está así Fernando.

En la vida me sentiría orgullosa de que mi hijo sea un nini por muchas habilidades sociales que tenga y menos aún le enseñaría los mails en los que desacredito a un profesor. — Ro (@Roalv_17) September 23, 2022

El que no estudia es carne de trabajo precario y explotación. Si es con carreras y la película es así, imagina sin estudios.



Los padres modernos que les da igual que su hijo repita con tal de que tenga habilidades sociales, es la señal del mundo de fantasía en el que hoy vivimos — Alberto Rodriguez (@rico_rguez) September 23, 2022

Jajajajaja justificando las idioteces del hijo ? — Jaime (@jsolomon_cule) September 22, 2022

Ahora hasta que edad los padres mandan mails defendiendo hijos? Pregunta sería. — Rubén (@rbngc11) September 23, 2022

No, no todo el mundo "de joven se ha fumado un canutillo".



Normalizar el consumo de alcohol y drogas está bastante mal — XiScOdS (@XiScOdS1) September 23, 2022

¿Quién ha ganado?

Sigue los temas que te interesan