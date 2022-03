Un padre agrede brutalmente a dos profesoras y un educador social en un instituto de Toledo

El sindicato de profesores Anpe acaba de hacer público este martes un comunicado en el que denuncia, de manera contundente, la agresión física de un padre de alumno a dos profesoras y un educador social en el IES La Sisla de la localidad toledana de Sonseca. Graves hechos que Anpe "condena rotundamente" y que considera "lamentables y bochornosos".

"Gracias a la Ley de Autoridad del profesorado de Castilla-La Mancha, aprobada en 2012 e impulsada por ANPE, este tipo de agresiones se consideran delitos de atentado contra la Autoridad Pública. Desde ANPE queremos manifestar nuestra solidaridad con el Claustro de profesores y el Educador Social de IES La Sisla de Sonseca, en Toledo, que han sido brutalmente agredidos", dice el comunicado que ha difundido Anpe en medio de la indignación de la comunidad educativa en Castilla-La Mancha por unos hechos intolerables.

"Además, exigimos a la Consejería de Educación que dé todo el respaldo y apoyo necesario a los compañeros agredidos, tanto de forma legal como de cualquier otra índole", afirma el sindicato de profesores en su comunicado.

La agresión, que ha ocurrido este martes 29 de marzo, consistió, tal como explica Anpe, "en patadas y puñetazos recibidos en el rostro de las docentes, por parte del padre del alumno, delante de otros alumnos". Y todo ello con varios docentes del centro "como testigos que separaron al agresor de las docentes y del educador social".

Gran cantidad de golpes y hematomas

Las docentes han tenido que ser atendidas en urgencias por sufrir "gran cantidad" de golpes y hematomas y, posteriormente, se ha desplazado a la comandancia de la Guardia Civil para poner la pertinente denuncia.

"Estos execrables hechos vienen a confirmar, una vez más, lo que ANPE lleva denunciando durante muchos años y que culminó en CLM con el reconocimiento del docente como Autoridad Pública. Este reconocimiento, hace que este tipo de agresiones sean juzgadas no sólo como un simple delito de faltas sino como un atentado contra la autoridad pública. Afortunadamente, la Ley de Autoridad ha tenido efecto disuasorio ante estas agresiones -que han disminuido- pero no queremos dejar de resaltar que, desgraciadamente, existe un gran número de agresiones, en su mayor parte verbales, que no se denuncian", afirma contundentemente el comunicado del colectivo representativo de los profesores.

"Desde ANPE animamos a denunciarlas a través de nuestro servicio del Defensor del Profesor, cuyo fin es atender y asesorar legal y psicológicamente a todos los docentes que lo necesiten", termina la nota.

Stop Agresiones

Sigue los temas que te interesan