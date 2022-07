El 'pique' de Jorge Javier y el PP de Madrid que enciende Twitter: "La próxima me llamáis etarra"

Que el partido que está al frente del Gobierno se dedique a cuestionar la situación tributaria de un ciudadano en público a través de las redes sociales no parece lo más ortodoxo, pero es lo que ha sucedido este miércoles en Twitter entre el PP de Madrid y Jorge Javier Vázquez, generando una enorme polémica. La baja del presentador por coronavirus no ha impedido que provocase con ironía a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y terminase asestando un zasca a los populares madrileños.

El conductor de Sálvame ha querido reprochar a Ayuso la polémica partida económica para dar respaldo a familias con ingresos superiores a los 100.000 euros anuales para que sus hijos estudiasen en colegios privados. La Comunidad de Madrid, según su presidenta, ofrecerá esas cuantías porque "son rentas medias que en Madrid lo están pasando también muy mal, porque ahora mismo la inflación, los costes de la energía y la inacción del Gobierno están provocando que las clases medias, a pesar de trabajar, no tengan a veces opciones para seguir matriculando a sus hijos donde ellos desean", ha defendido la popular el pasado lunes.

En este contexto, Jorge Javier ha querido mofarse del tema y ha escrito un tuit a la atención de Isabel Díaz Ayuso, explicando que él gana más de 100.000 euros al año y formulando una controvertida petición: "¿Me daría usted una beca para zumba? Me aburro mucho y lo estoy pasando muy mal".

El chascarrillo de Jorge Javier podría haber pasado sin pena ni gloria, consiguiendo algunos likes y otras tantas críticas, como es costumbre en Twitter, pero entonces apareció el Partido Popular de Madrid citando su tuit para saludarlo y decir, con mucha mala leche como si fuera un tuitero más, que "habría que mirar las bases por si uno de los requisitos indispensables es estar al corriente del pago con Hacienda":

Hola, Jorge 👋



Pero Jorge Javier no se amilanó ante la acusación del PP y corrió a las webs de Hacienda y la Seguridad Social a descargarse sendos certificados de estar al corriente de los pagos. Añadiéndolos a su comentario, ha cargado contra los populares. "En el próximo tuit me llamáis etarra y ya habéis echado el día", les ha dicho, mandando "saludos a la presidenta" y también "al comisionista pandémico de su hermano":

En el próximo tuit me llamáis etarra y ya habéis echado el

"Que pidáis esto vosotros, precisamente vosotros...", ha finalizado Jorge Javier, dando paso a una sonora ovación y también a la indignación de no pocos tuiteros con la estrategia del PP madrileño en redes:

Los populares con su tuit han querido hacer alusión a las causas abiertas que tuvo Jorge Javier con Hacienda. En 2020 se hizo público que una sentencia de la Audiencia Nacional había desestimado el recurso que presentó contra la reclamación de unos 800.000 euros que le reclamaban por la forma en la que había declarado sus ingresos a través de una sociedad en los años 2005, 2006 y 2007.

Hacienda le reclamó 796.928,81 euros en 2011 y meses después Jorge Javier pagó la cantidad adeudada, pero recurrió ante la Audiencia Nacional, que falló en febrero. Meses más tarde, el presentador quiso hablar del tema en Sálvame, explicando que él ya no debía nada y que las sanciones estaban recurridas al Tribunal Supremo: "Precisamente me llegó una notificación en la que tras siete años de sanciones, el Supremo me las ha declarado nulas", se defendía en referencia a multas anteriores.

Lamentaba también que "siempre que aparece Hacienda en tu vida, pierdes", pero reconocía que "soy de los que lo puede contar y puedo seguir luchando por lo que considero justo. No debo nada. Tengo dos años en el Tribunal Supremo, he ganado siete y tengo que decir que en cuanto al IRPF, tributo al 48%, que es el máximo que se tributa en la comunidad que resido, la de Madrid. Creo que las rentas altas debemos pagar más impuestos y más en esta crisis. En eso no he cambiado de opinión".

