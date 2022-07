Críticas a una enfermera 'tiktoker' por usar la muerte de un paciente para ganar 'likes'

Las redes sociales supusieron en la pandemia un refugio insospechado para los profesionales sanitarios de todo el mundo. En aquellos días de incertidumbre y colapso en los hospitales, algunos de ellos desconectaban por unos minutos grabando alguno de los muchos vídeos que se hicieron virales entonces. No obstante, como sucede siempre que es el sentido común quien tiene que dictar la pertinencia o no de lo que se graba, no todas esas imágenes llegaron del mismo modo al público y algunas de ellas generaron miles de críticas por proyectar una falta de sensibilidad.

Ahora que la pandemia ha perdido protagonismo mediático, sí se ha mantenido e incluso ha crecido el uso de las redes por parte de los sanitarios, siendo los vídeos de TikTok el formato preferido para todo tipo de bailes y chascarrillos, muchos de ellos totalmente fuera de lugar, como es el caso del que ha grabado nuestra protagonista: Olivia Vanderford, una joven enfermera estadounidense que se ha hecho viral en todo el mundo por no tener un mínimo de tacto con un paciente fallecido y su entorno.

Vanderford trabaja en el Saint Francis Hospital de Memphis, en Tennessee, y el pasado 17 de junio compartió el polémico vídeo en su cuenta de TikTok, donde la siguien más de 150.000 personas. En las imágenes sale ella, con el pijama de enfermera, aparentemente desvastada en el pasillo del hospital, con una lacrimógena banda sonora y explicando, a través de un par de rótulos, que se había muerto un paciente, a la vez que intentaba animarse porque todavía le quedaban cinco horas más de turno por delante:

"Nunca se vuelve más fácil", ha escrito Olivia al pie de un vídeo que va camino de reproducirse 17 millones de veces solamente en TikTok y que ha generado una gran controversia entre los que empatizan con la muchacha y una mayoría que la acusa de utilizar el fallecimiento de un paciente para ganar popularidad en las redes sociales haciendo gala de una gran insensibilidad. De hecho, los vídeos que ella subió antes y después que este son imágenes suyas paseando por las calles de Nashville de vacaciones:

POV Te acabas de morir y tu médico hace un tiktok https://t.co/nbKWVHlyPf — Alba (@Neutroner_) July 4, 2022

¿Y cuántas veces debe haber repetido la toma? 🤔 mientras el resto de enfermos de la planta siguen desatendidos… #TodoBien — Ares Långstrump (@AresLangstrump) July 5, 2022

Los médicos tiktokers son lo peor que nos dejó la pandemia — Bloom de Glitter 🦒 (@bloomdeglitter) July 5, 2022

Hay menos actuación en el Doctor House que en este vídeo — RuudHesp (@ruudhesp) July 5, 2022

Le ha faltado caer de rodillas al suelo mientras alza los brazos al cielo gritando "por qué, por qué!!!".

Pa el siguiente. — hipotenusa_confusa (@PotenusaConfusa) July 5, 2022

El paciente viendo el TikTok desde arriba: pic.twitter.com/VYkgp7ZqVd — Montse Porto 💫 🏴‍☠️ (@montseporto_) July 5, 2022

Grábame compi que esto va pa' TikTok: ¡mi primer muerto! — Santo Grial (@SantoGrial_) July 5, 2022

El alma del muerto en plan "O sea que soy un chiste para ti y me usas para conseguir visitas" pic.twitter.com/HoJPKMQt4G — Anicarbo Moston (@meikashido) July 5, 2022

Soy yo la muerta y vuelvo del más allá para meterle el palo del gotero por el ano. Y grabarlo. — juanitabanana (@oostituu) July 5, 2022

+Noooo se murio?

-Si doctora, le avisamos a la familia?

+Nah para loco, quiero aprovechar el estado emocional para hacer show en las redes😎 https://t.co/RmCsKObovQ — LucasN 🅺🅵🅲 (@LucasHorsemanN) July 5, 2022

Algunos medios como el Daily Mail han publicado artículos con el vídeo de Olivia y otros profesionales sanitarios que han publicado contenidos parecidos en las redes, asegurando que se está gestando una especie de moda entre los médicos y enfermeras de Estados Unidos en este sentido: "Se supone que la tendencia destaca la luchas mentales a las que se enfrentar los trabajadores sanitarios, pero algunos han recibido grandes críticas por ello", asegura el periódico.

