El cómico 'sueño español' que ha desvelado una guiri en TikTok: "14 pagas"

Si no tienes un amigo o una amiga que está opositando es que el opositor u opositora eres tú. ¡Oh, España, el país donde todo el mundo quiere ser funcionario! Bueno, afortunadamente esto es una exageración, pero con el nivel de precariedad laboral que padecemos, la tentación de un empleo para toda la vida con unas condiciones dignas, pagas extraordinarias, vacaciones y posibilidad de crecer es todo un caramelito que ansía mucha gente.

Esta ambición tan nuestra debe ser un secreto a voces porque hay quien ya lo ha bautizado como "el sueño español" con no poca ironía, jugando con aquel sueño americano que recompensaba hace décadas a los que se esforzaban en Estados Unidos y que después descubrimos que tenía más de ficción que de realidad. En todo caso, ahora se ha hecho viral The Spanish Dream, una maravillosa parodia que firma April The Great en TikTok.

La tiktoker se califica a sí misma como una "guiri in Spain" y su canal es toda una genialidad: hace humor metiendo el dedo en la llaga lo suficiente e interpreta su papel como una profesional en los vídeos que edita y comparte. En este Spanish Dream su teoría es que todo español sueña con ser funcionario y ella explica los pasos que se deben seguir para conseguirlo narrando en una mezcla imposible y muy hilarante de inglés y español.

"Mínimo esfuerzo"

"Oposiciones, después un trabajo para toda la vida, contrato indefinido. ¿Despedida? Not me!, empieza diciendo, resaltando que al funcionariado no se le despide y continuando con otras claves de importancia: "14 pagas. Un funcionario no alquila una casa, la compra. Mínimo esfuerzo y cero sentido de la urgencia, pero no olvidemos el descanso para el cigarrillo y para el café todas las mañanas":

"No trates de contactarme en agosto porque estaré de vacaciones. Alcanza el sueño español siendo un funcionario", acaba diciendo en el vídeo, que ya acumula más de 170.000 reproducciones en TikTok y también en otras redes sociales, donde ha habido gente que se ha sentido ofendida. Por eso, a modo de explicación sin dejar de lado el sarcasmo, la joven ha añadido un #NotAllFuncionarios para especificar que, como es evidente, no todos cumplen con ese cliché que ella ha parodiado.

