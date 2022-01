La denuncia viral de un médico 'cum laude' que ha firmado 25 contratos en 6 años

La falta de inversión en la Sanidad Pública lleva años siendo un problema que han venido denunciando los profesionales sin que se les hiciese demasiado caso por parte de la opinión pública. Desde que la pandemia puso al sistema sanitario en primera línea de batalla, sus carencias han quedado en evidencia y la ciudadanía ha podido comprobar en sus propias carnes los efectos de la precarización.

El hilo que ha escrito en Twitter un pediatra de Urgencias que trabaja en la Comunidad de Madrid, David Andina, ha puesto de nuevo el foco en la falta de cuidado que estamos teniendo con los que nos cuidan. En su caso, el profesional ha denunciado que acaba de fimar su contrato número 25 en seis años, una situación que sufre debido a la temporalidad y la falta de estabilidad en las contrataciones del personal sanitario.

Antes de comenzar con una tanda de agradecimientos en la que no ha dejado títere con cabeza, Andina ha querido anteponer sus éxitos académicos para dejar claro que el padecimiento no responde únicamente a la mediocridad curricular. Premios extraordinario de bachillerato y en la carrera, Premio Nacionl de Medicina, mención cum laude y treinta publicación indexadas, no han impedido que sea un médico precario más:

Premio extraordinario de Bachillerato.

Premio extraordinario Fin de Carrera.

Premio Nacional de Medicina.

Doctor mención cum laude.

Treinta publicaciones indexadas.



Hoy he firmado mi contrato número 25 en 6 años con “la mejor sanidad del mundo”.



Va un hilo de “agradecimientos”: — david andina (@daandina) January 17, 2022

Andina ha querido mencionar en sus irónicos agradecimientos, en primer lugar, a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, "porque la única solución para hacer frente al éxodo de médicos especialistas formados en España debido a sus pésimas condiciones laborales ha sido contratar a médicos jubilados y a médicos extracomunitarios sin especialidad ni filtro ninguno":

Gracias por nada a @CarolinaDarias.



Porque la única solución para hacer frente al éxodo de médicos especialistas formados en España debido sus pésimas condiciones laborales ha sido contratar a médicos jubilados y a médicos extracomunitarios sin especialidad ni filtro alguno. — david andina (@daandina) January 17, 2022

También se ha acordado de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, porque "su lucha contra la temporalidad excluye a los sanitarios, permitiendo que las Consejerías de Sanidad sigan siendo las mayores empresas de trabajo temporal de España":

Gracias por nada a @Yolanda_Diaz_.



Porque su lucha contra la temporalidad excluye a los sanitarios permitiendo que las Consejerias de Sanidad sigan siendo las mayores empresas de trabajo temporal de España.



Porque nuestros contratos en fraude de ley parecen no importar a nadie. — david andina (@daandina) January 17, 2022

Tampoco se ha librado el consejero de Salud de Madrid, Enrique Ruíz Escudero, al que agradece que "sus promesas de contratos fijos tras dos años de eventual en el mismo puesto han demostrado ser mentira una vez más":

Gracias por nada al Consejero de Sanidad @eruizescudero.



Porque sus promesas de contratos fijos tras 2 años de eventual en el mismo puesto han demostrado ser mentira una vez más.



Porque incumplir las resoluciones de la UE y de los tribunales españoles sale gratis en la CAM. — david andina (@daandina) January 17, 2022

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, han recibido también las gracias de Andina porque "aunque periódicamente agradecen a los sanitarios su encomiable labor, tras varios años de gobierno ninguno ha hecho nada para mejorar las condiciones de trabajo en la sanidad pública":

Gracias por nada al presidente @sanchezcastejon y a la presidenta de la CAM @IdiazAyuso porque aunque periódicamente “agradecen” a los sanitarios su encomiable labor, tras varios años de gobierno ninguno ha hecho nada para mejorar las condiciones de trabajo en la sanidad pública. — david andina (@daandina) January 17, 2022

Por último, Andina ha dado "gracias por nada" al Colegio de Médicos de Madrid "porque no hay dinero peor invertido que el de la colegiación obligatoria. Un año de sonrojantes posicionamientos y querellas entre sus miembros y ni una sola iniciativa para luchar contra la precairdad laboral de muchos de sus colegiados":

Y gracias por nada al @Icomem_Oficial.



Porque no hay dinero peor invertido que el de la colegiación obligatoria. Un año de sonrojantes posicionamientos y querellas entre sus miembros y ni una sola iniciativa para luchar contra la precariedad laboral de muchos de sus colegiados. — david andina (@daandina) January 17, 2022

El resumen del pediatra son "seis años y medio firmando contratos que te dejan claro que te pueden echar cuando quieran":

En resumen, seis años y medio firmando contratos que te dejan claro que te pueden echar cuando quieran sin que a ningún partido político parezca importarle ni vaya a hacer nada por cambiar una situación de precariedad y fraude de ley que se repite en prácticamente todas las CCAA: pic.twitter.com/tfRjg8SJRb — david andina (@daandina) January 17, 2022

Ha querido añadir el profesional que, a pesar de todo, "me puedo considerar privilegiado porque, a diferencia de otros compañeros, a mí no me han hecho firmar un contrato para cada guardia, no me han dejado de renovar por estar embarazada o no he tenido que emigrar".

