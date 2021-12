Los mejores 'memes' del furor por los test de antígenos para 'curarse en salud' esta Navidad

Si bien la última ocurrencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha servido para que el actor Víctor Clavijo haya firmado uno de los memes con más éxito de lo que va de Navidad, la falta de test de antígenos en las farmacias también ha propiciado un sinfín de coñas en las redes sociales. La popular se defendía en Es Radio del colapso de la atención primaria en Madrid echando balones fuera y responsabilizando de ello a los profesionales sanitarios.

Esa osadía ha inspirado a Clavijo para doblar una escena de la película El hundimiento, basada en los últimas días de Hitler en el poder. "Los que enferman lo hacen por joderme, son una panda de comunistas flojeras, que se hagan un puto test de antígenos en las farmacias", decía el nazi hablando por boca de una Ayuso ficcionada antes de continuar: "Que aprendan medicina, que busquen un tutorial en YouTube".

Con una indignación que va a más, el führer se atreve a decir que "la gente quería cervezas, pues toma cervezas, me votaron para eso y ahora no les basta con las terrazas". En la traca final, mezclando al líder de Mecano con Hitler en un guión imposible, le escuchamos decir que "incluso pensé en el puto musical e Nacho Cano para hacerles felices, pero eso no les basta, quieren salud y quieren cervezas, lo quieren todo. Un puto virus comunista tenía que ser, si es que los progresistas no traen nada bueno":

EL HUNDIMIENTO…de la Atención Primaria. pic.twitter.com/9P8H3jO343 — Víctor Clavijo (@VctorClavijo) December 22, 2021

El vídeo acumula más de 600.000 reproducciones, pero no es ni mucho menos la única pieza humorística que tiene que ver con la situación sanitaria y el desabastecimiento de los test de antígenos. De hecho, en Twitter ha quedado patente que uno aquí se viene a reír de todo:

Yo: ¿tenéis test de antígenos?

El farmacéutico: pic.twitter.com/x9TkzEsePi — Donald Trump ?￰゚ヌᄌ ᶠᵃᵏᵉ (@magnateUSA) December 21, 2021

No me quedan test de antígenos, ninio, solo masibón. pic.twitter.com/44Q4bWmE5m — Topy (@TheTrooper37) December 22, 2021

Y que los test se han convertido en lo más deseado de estas Navidades:

Me gustas y me pareces una persona genial, pero ahora lo que estoy buscando es un test de antígenos. — Don Chalecos© (@donchalecos) December 20, 2021

El año pasado se acabaron los rollos de papel de WC.

Este año, los tests de antígenos.

El año que viene, los antidepresivos. — Mister Wind™ ⚕️ (@WindMister) December 23, 2021

- No es que quiera impresionarte pero tengo varios test de antígenos sin usar en casa. pic.twitter.com/xtLh6gz5O6 — Eleven (@RareEleven) December 24, 2021

Y despuntan como el regalo estrella...

Esta navidad sorprende a los tuyos con un test de antígenos. — Coronavirus (@CoronaVid19) December 23, 2021

¿Recordáis cuando en Navidad lo que escaseaban eran los Turbomán y no los test de antígenos? pic.twitter.com/EoTe1NHuOH — Fabián Pérez (@Fabian10_) December 24, 2021

El test de antígenos es el nuevo Turboman. — Delia Santana (@Deliasantana) December 23, 2021

...como una mercancía para trapichear...

Tengo una amiga que ha trapicheado cuatro test de antígenos a cambio de dos sobres de jamón ibérico pic.twitter.com/NpV0ik3dDu — Toño Fraguas (@antoniofraguas) December 24, 2021

...e incluso como un elemento decorativo:

nuestro belén hecho de pruebas de antígenos es, simplemente, insuperable pic.twitter.com/KEvU9v8ADg — Sara Viñas (@Sara_Vilo) December 18, 2021

Y es que parece que lo hemos incorporado al ritual de las famialias estas fiestas:

Familia española a punto de hacerse los test de antígenos antes de la cena. pic.twitter.com/SNNw7znADF — Juanjo Ramírez Mascaró (@ramirezmascaro) December 24, 2021

De hecho, es ya una obsesión casi kafkiana:

Me he hecho un test de antígenos para asegurarme de que no me contagié cuando fui a comprar el test de antígenos. — Donald Trump ?￰゚ヌᄌ ᶠᵃᵏᵉ (@magnateUSA) December 23, 2021

Pero también se ha convertido en una buena excusa para deshacerse de las visitas molestas:

–Lo siento, cuñao. Tu test de antígenos ha dado positivo y no puedes venir.

–Pero si eso es una barra de Milkybar...

–PO-SI-TI-VO — Clint Piticlint (@ClintPiticlint) December 23, 2021

Una vez más, todo es mejor cuando viene acompañado de memes.

Sigue los temas que te interesan