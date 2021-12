La aplaudida broma de un tuitero a las comentaristas del sorteo de la Lotería de Navidad

El día del sorteo de la Lotería de Navidad las redes sociales suelen ser un hervidero, pero en esta ocasión los memes han cedido protagonismo a uno de los momentos más comentados de la retransmisión: el troleo a las dos comentaristas de Televisión Española. Sandra Daviù y Blanca Benlloch, que llevan ocho y cinco años en el puesto de retransmisiones del Teatro Real comentando cada detalle de la cita, han sido engañadas por un tuitero que quiso hacerse el simpático.

Las comentaristas invitaron y animaron a los usuarios de Twitter desde que el bombo se puso en movimiento a que comentasen con el hashtag #LoteríaRTVE y planteasen por esa vía todo tipo de cuestiones. Si bien es cierto que algunos de ellos lo han empleado para sugerirles a las presentadoras que no hablasen tanto porque no les dejaban escuchar los números, otros sí han querido contribuir a la retransmisión en un día tan señalado con los típicos comentarios.

Sin embargo, un grupo de tuiteros se ha dedicado desde el principio a intentar trolearlas y finalmente uno de ellos lo ha conseguido. "Este año estoy viendo el sorteo desde Japón con mi compañero de piso Yuki Tsunoda", empezaba el tuit de susodicho, para finalizar pidiéndoles que le mandaran un saludo en directo desde los micrófonos de Televisión Española:

Este año estoy viendo el sorteo desde Japón con mi compañero de piso Yuki Tsunoda, me gustaría que le mandarais un saludo. #LoteriaRTVE — Carlos Mora - ❤💜🤍 #HanyoNoYashahime (@XxCarlosLM93xX) December 22, 2021

Si no son aficionados a la Fórmula 1 puede que no les suene demasiado el nombre de Tsunoda, pero es un piloto japonés de la escudería AlphaTauri que acaba de terminar su primera temporada. Seguramente no sea ni consciente de que en España se celebre un sorteo de estas características, pero ha sido uno de los protagonistas: "¡Hombre! Un saludo no, 10.000 saludos a Yuki Tsunoda y a ti, Carlos. ¡Qué alegría nos das!", han dicho las pobres comentaristas cayendo de lleno en la broma:

Como era de esperar, Twitter se hizo eco enseguida del troleo que acababan de sufrir las presentadoras hasta elevar el nombre de Yuki Tsunoda a la lista de tendencias en la red social por comentarios como estos:

Alguien ha pedido un saludo para Yuki Tsunoda. Ídolo. — L.Miguel H.C. (@TseMiguel) December 22, 2021

"Este año me toca seguir el sorteo desde Japón con mi amigo Yuki Tsunoda. Mandadle un saludo, por favor."



No se quién eres pero te quiero. — Lassana (@_Lassana_) December 22, 2021

QUIEN HA SIDO EL HDP QUE HA DICHO QUE ESTÁ DESDE JAPÓN VIENDO EL SORTEO CON YUKI TSUNODA JAJSJSJSJSJSJAJAJA #sorteonavidad — Kami Jenner (@xKaaMii) December 22, 2021

Menudo troleo les han metido a los de #LoteriaRTVE mandandole un saludo a Yuki Tsunoda 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/TUCZMIdr26 — Víctor🏳️‍🌈 (@victorblou) December 22, 2021

No hombre no. Ya están troleando a TVE con pilotos de F1. Acaban de mandar saludos a Yuki Tsunoda xD



Esto está a punto de convertirse en tradición navideña. 😂😂😂 — Sergio (@sergio504) December 22, 2021

Alguien ha mandado un mensaje a los de la lotería diciendo que la están viendo con yuki tsunoda JAJJJJJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/t2OCpZ4XzJ — TheMilnoy (@Serggwp) December 22, 2021

JAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJSJ EL QUE ACABA DE PONER ESTOY CON MI COMPAÑRRO DE PISO YUKI TSUNODA JAJAJAJAJAJAJAJA

la presentadora de la 1 saludandole jajajajajaja no puede ser. — Gavismo🚨 (@Gavismo1) December 22, 2021

#LoteriaRTVE

Acabáis de mandar un saludo a un piloto de Formula 1

Yuki Tsunoda.

Los hay cachondos en Twiter xDDDD pic.twitter.com/BvGGykQbzD — Habatake (@Habatake5) December 22, 2021

Su compañero de piso Yuki Tsunoda dice jajajajaja pic.twitter.com/RSlrPA8umw — Ɒⲁⲛⲓ (@danivblazquez) December 22, 2021

De correr en F1 a cantar el gordo, vaya año para Yuki Tsunoda. pic.twitter.com/gwPTtTRKZy — _sickk_boy (@dave_only) December 22, 2021

De hecho, el supuesto compañero de piso del piloto terminó presumiendo de su hazaña:

Acabo de poner a Yuki Tsunoda en tendencias. Me puedo retirar de la vida tranquilamente 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/qILC7soFsE — Carlos Mora - ❤💜🤍 #HanyoNoYashahime (@XxCarlosLM93xX) December 22, 2021

Seguro que a Sandra y a Blanca ya no se les va a olvidar nunca su nombre.

Lotería de navidad 2021.

Sigue los temas que te interesan