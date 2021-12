Los zascas a Rufián tras llamar "sociópatas" y "masocas" a los votantes de Ayuso

Con los contagios disparados y largas colas estos días en los centros de salud de la Comunidad de Madrid, muchos no habían visto venir las explicaciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ella, lejos de hacer autocrítica y asumir responsabilidades, ha cargado contra los que están padeciendo el colapso en sus propias carnes: el personal sanitario de atención primaria. De ellos ha dicho que otorgan un trato a los ciudadanos que no está siendo correcto.

En concreto, Ayuso ha llegado a decir en una entrevista en Es Radio que quería estudiar "profundamente qué está sucediendo con los centros de salud en Madrid, porque no en todos los casos los ciudadanos tienen que estar esperando o haciendo colas y en algunos no cogen los teléfonos, se cuelgan o, de repente, no hay médicos". Aseguró la presidenta que "nos está pasando muy frecuentemente" y deslizó, en referencia a las movilización que está habiendo, que "utilizan los espacios de todos para colgar sus pancartas", concluyendo que "no todos quieren trabajar y arrimar el hombro".

Las declaraciones de la popular provocaron la indignación del personal sanitario y también de sus contrincantes políticos, que han salido en defensa de la Sanidad a pesar de la merma que llevan sufriendo años. Uno de esos críticos ha sido el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, quien ha compartido uno de sus polémicos tuits sobre lo ocurrido en Madrid.

Sociópatas y masocas

Sin embargo, Rufián no solo ha cargado contra una Isabel Díaz Ayuso que "culpa del colapso sanitario a la desidia y al boicot del personal contra ella", sino contra los más de 1.620.000 votantes que ha tenido en las últimas elecciones. En concreto, el de ERC ha apuntado en Twitter que "votar esto siendo de barrio rico es de sociópatas y votar esto siendo de barrio obrero es de masocas":

Ayuso culpa del colapso sanitario a la desidia y al boicot del personal sanitario contra ella y anuncia una investigación contra los trabajadores de los centros de salud.



Votar esto siendo de barrio rico es de sociópata. Y votar esto siendo de barrio obrero es de masoca. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) December 21, 2021

Lo cierto es que las reacciones encontradas contra el tuit de Rufián no se hicieron esperar y los zascas volaron como puñales:

Imagínate a ti gestionando todo esto, madre mía, si apenas sabías cerrar caja en el H&M. — Eugenio d'Ors (@EugeniodOrs_) December 21, 2021

Eres el ser más impresentable de la tierra, dedique a su Catalunya el trabajo, que falta le hace y

deje a los demas que hagan su trabajo, con o sin impresora. ¡ Vale ! https://t.co/gVkgdbkORW — Yo , (@elcalvo66) December 22, 2021

Hablar de otra comunidad, cuando Catalunya lleva la peor incidencia de toda España y no para de subir, siendo mucho peor que en Madrid, es tener la cara muy dura y muy poca vergüenza. — Ojos de India Sagrada (@N4sr4l4Claudia) December 21, 2021

Para ti es masoquismo. Para mí es la consecuencia de mirar al otro lado y ver sólo mierda. https://t.co/O5DkhpqHt6 — David 🇪🇸 (@David_GL81) December 22, 2021

Es increíble lo ameba que tiene que ser alguien para leerte y pensar que eres un referente de nada — 🦠 Valmont 🦠 (@platerosoyyo) December 21, 2021

Es mucho mejor votar a quien te encierra en tu piso por las noches y te cierra tu negocio. Quien te permite ir a producir y trabajar y cuando llega una fiesta, te la cancela. Quien lo más destacado que hace es conseguir una plataforma privada en catalán. A esos hay que votar. https://t.co/IkvejWivAL — LD 🏳️‍🌈 (@Luisdaviss) December 23, 2021

A ver @gabrielrufian, en Catalunya, la @IdiazAyuso, nos la sopla, nos suda la polla y nos la trae al pairo.

Como llevamos el tema de la independencia? Ya estáis apretando fuerte en la mesa de diálogo??? https://t.co/Ykz4xdv4EM — Joan i prou (@jvlpart2) December 21, 2021

AyusoAyusoAyusoAyusoAyusoAyuso

Ya no sé si es que hablar de Nissan, de la convivencia destrozada, de los recortes sanitarios catalanes legendarios desde antes de la pandemia o de lo poco atractiva que es CAT para la inversión te resulta más incómodo o es que simplemente te pone — Delcrow (@Delcrow5) December 21, 2021

Menos mal que en Cataluña funciona todo de maravilla https://t.co/da9WgspIiJ — Charnegov (@Ombliguito1) December 21, 2021

Después de las declaraciones de Ayuso sobre los sanitarios la Mesa Sectorial de Sanidad, formada por los sindicatos, estudiarán emprender acciones legales contra lo que consideran "falsedades, calumnias e injurias" vertidas contra la atención primaria.

Sigue los temas que te interesan